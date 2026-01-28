نجم منتخب إسبانيا يثير القلق قبل كأس العالم 2026

18 حجم الخط

أصبح منتخب إسبانيا مهددًا بفقدان نجمه نيكو ويليامز نجم فريق أتلتيك بيلباو، في بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها الصيف المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

إصابة نيكو ويليامز وتراجع حالته البدنية

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الحالة البدنية للنجم نيكو ويليامز أصبحت مصدر قلق بالغ لنادي أتلتيك بيلباو، فاللاعب الدولي الإسباني بعيد كل البعد عن أفضل مستوياته بسبب آلام العانة التي يعاني منها منذ الموسم الماضي.

من جانبه أكد إرنستو فالفيردي مدرب بيلباو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سبورتينج لشبونة بدوري أبطال أوروبا: "إنه غير لائق بدنيًا في الوقت الحالي".

ويأتي القلق بسبب أن جميع المحاولات المبذولة لإعادة ويليامز إلى لياقته باءت بالفشل، رغم أن اللاعب يبذل قصارى جهده للتعافي، لكن دون جدوى.

نيكو ويليامز يشعر بقلق بالغ والتدخل الجراحي مرشح

وأضافت الصحيفة أن نيكو ويليامز يشعر بقلق بالغ حيال حالته، التي تدفع إلى التفكير في خيارات جديدة، وقد يكون التدخل الجراحي خيارًا مطروحًا، وإن كان الملاذ الأخير.

وتابعت: "لم تُحقق العلاجات التي خضع لها نيكو حتى الآن النتائج المرجوة. وقد خضع لفترة راحة من المباريات قبل عودته إلى اللعب، ملتزمًا بإرشادات محددة للتعافي والوقاية. لقد امتثل لكل شيء، لكن ألم العانة لم يهدأ، مما تركه الآن في وضع حساس للغاية".

وأوضحت "ماركا" أن ألم العانة يهدد الآن ما تبقى من موسم ويليامز، بل قد يمنعه من المشاركة في كأس العالم، لذا اتفق أتلتيك بيلباو والجناح على اتباع العلاج التحفظي، واثقين من تحسن حالته.

تراجع في أرقام نيكو ويليامز

شهد هذا الموسم سلسلة من النكسات للنجم الإسباني، إذ غاب عن عدة مباريات من ضمنها كأس السوبر، ولعب 3 مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا، وشارك في 17 مباراة في الدوري (سجل خلالها 4 أهداف).

يشار إلى أن نيكو ويليامز يعتبر من الأعمدة الرئيسية لمنتخب إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، وقدّم مستويات رائعة في بطولة يورو 2024، التي توجت بها كتيبة لاروخا.

