ثقافة وفنون

فنان الطفل وفيلسوف الريشة، من هو محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل 2026؟

محيي الدين اللباد،فيتو
محيي الدين اللباد،فيتو
قررت اللجنة الاستشارية العليا لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين اختيار اسم الفنان محيي الدين اللباد، ليكون شخصية معرض كتاب الطفل لعام 2026، ويأتي هذا التكريم تتويجا لمسيرة رائدة قدم فيها اللباد إسهامات استثنائية أثرت بعمق في وجدان وثقافة أجيال كاملة من الأطفال والشباب في العالم العربي.

محيي الدين اللباد

محيي الدين موسى اللباد هو أحد أبرز الفنانين التشكيلين، ورسامي الكاريكاتير، ومصممي كتب الأطفال، ويعد أحد أهم المؤثرين في الفن البصري وتصميم المطبوعات بالعالم العربي، كما لقب بـ"صانع الكتب" و"فيلسوف الريشة والقلم" لدوره المحوري في الارتقاء بفن تصميم وإخراج الكتب والصحف.

ولد اللباد بالقاهرة في 25 مارس عام 1940، وتخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة، قسم التصوير الزيتي عام 1962، وبدأ مسيرته الفنية برسم الكاريكاتير في مجلتي روزاليوسف وصباح الخير قبل التخرج، وعمل كمخرج صحفي في جريدة الجمهورية.

ريادة اللباد في عالم الطفل

كان للباد دور محوري في تأسيس وتطوير أدب وثقافة الطفل البصرية في العالم العربي، حيث أصدر أول كتبه للأطفال عام 1961، وعمل كرسام ومؤلف في مجلة سندباد بدار المعارف، وتتلمذ على يد فنانيها الكبار مثل حسين بيكار، هذا بالإضافة لكونه مؤسس ومدير تحرير مجلة "كروان"، ثم مشرف فني ومدير تحرير لمجلة "سمير" بدار الهلال عام 1968.

وساهم محيي الدين اللباد في تأسيس "دار الفتى العربي" ببيروت عام 1974، وهي أول دار متخصصة في كتب الأطفال، وأسس بها "الورشة التجريبية العربية لكتب الأطفال" و"المركز الجرافيكي العربي" عام 1976، مما وضع أسس جديدة لكتاب الطفل العربي.

فآمن بأهمية تقديم محتوى بصري وفني يجمع بين الجمال والمعرفة والبساطة، بعيدا عن النماذج التقليدية والمطبوعات المستوردة، مؤسسًا ما يعرف بـ"مدرسة المتعة البصرية" في إخراج المطبوعات.

وتميزت أعمال اللباد بالتنوع والعمق، وقد تجاوزت شهرته الحدود العربية، ومن أهم ما قدمه هو “كشكول الرسام”، وهو كتاب يجمع بين الذكريات البصرية من طفولة الرسام موجهة للكبار والصغار.

وحاز محيي الدين اللباد بفضل “كشكول الرسام” على "جائزة التفاحة الذهبية" من بينالي براتسلافا لرسوم كتب الأطفال بسلوفاكيا عام 1989، وجائزة الأكتوجون الفرنسية عام 1994، وترجم لعدة لغات منها الفرنسية، والألمانية، والهولندية.

