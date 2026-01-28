استمرار أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس بمصر بمشاركة واسعة

18 حجم الخط

تواصلت فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في مصر، حيث أقيم اليوم الرابع من الفعاليات في كنيسة بشبرا الإنجيلية بحضور كبير ومتنوع من ممثلي العائلات الكنسية المختلفة.

برنامجا روحيا متكاملا

وشهد اليوم برنامجًا روحيًا متكاملًا تضمن ترانيم وصلوات متنوعة إلى جانب قراءات كتابية مستوحاة من نصوص الكتاب المقدس، كما تضمنت الفعاليات كلمات تحث على تعزيز قيم الحب والوحدة والأمل والتعاون بين جميع المسيحيين، وتشجيعهم على التفاعل والعمل المشترك لتقوية الروابط الروحية والاجتماعية داخل المجتمع المسيحي.

وشارك في اليوم عدد من القساوسة والراهبات، بالإضافة إلى عدد من القيادات الروحية والممثلين عن المجالس الكنسية، حيث ألقى الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل وعضو لجنة الرعاة والقسوس بمجلس كنائس مصر، كلمة أكد فيها على أن الأمل قيمة إنسانية والرجاء نعمة إلهية، وأن الوصول إلى الرجاء يتطلب الحب والإيمان برسالة الوحدة.

كما شارك في الفعاليات الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وعدد من ممثلي العائلات الكنسية المختلفة، في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين الكنائس.

ويأتي أسبوع الصلاة هذا العام تحت شعار "جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَواحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أَيْضًا فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ" ويستمر على مدار تسعة أيام من 22 وحتى 31 يناير الجاري، بمشاركة جميع العائلات الكنسية في مصر، وهي: الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.

يُذكر أن دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، بالتعاون مع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي، هما الجهتان المسؤولتان سنويًا عن اختيار شعار الأسبوع والقراءات الكتابية الخاصة به، بهدف تعزيز قيم الوحدة والتعاون بين المسيحيين عالميًا، مع تسليط الضوء في مصر على مشاركة الكنيسة الكاثوليكية بشكل بارز ضمن الأنشطة والفعاليات.

