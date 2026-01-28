تفاصيل مسلسل الأخوان دافر الجديد على نتفليكس

18 حجم الخط

تستعد شبكة نتفليكس، لعرض المسلسل الجديد للأخوان دافر، مبتكري مسلسل Stranger Things.

تفاصيل مسلسل SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN

وأعلنت منصة نتفليكس، عن عرض المسلسل الجديد للأخوان دافر، بتاريخ 26 مارس 2026، حصريا علي منصتها.

المسلسل الجديد، بعنوان، SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN، وينتمي لفئة الرعب.

وتدور أحداث المسلسل، حول قصة امرأة تسافر إلى منزل والدي خطيبها، حيث تبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة التي تجعلها تشعر بجنون العظمة.

الأخوان دافر: تعرضنا لضغوط من نتفليكس لإنهاء كتابة الحلقة الأخيرة لـStranger Things

في سياق متصل، كشف الأخوان دافر مبتكري وكاتبا مسلسل Stranger Things، عن تعرضهم لضعوط من شبكة نتفليكس لإنهاء كتابة الحلقة الأخيرة.

وقال الأخوان في تصريحات صحفية،: تعرضنا لضغوط من نتفليكس لإنهاء كتابة الحلقة الأخيرة لمسلسل Stranger Things.. كنا نتعرض لضغوط مستمرة من الإنتاج، ومن نتفليكس بخصوص الحلقة الثامنة..لقد كانت أصعب ظروف الكتابة التي مررنا بها على الإطلاق، ليس فقط بسبب الضغط للتأكد من جودة النص، ولكن لأنه لم يكن هناك كل هذا الضجيج في نفس الوقت من قبل".

الحلقة الأخيرة من Stranger Things

وتعطل موقع منصة نتفليكس الرقمي بعد إصدار الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس والأخير من مسلسل "Stranger Things"، بسبب كثرة المستخدمين.

وطرحت منصة نتفليكس رسميا الحلقة الأخيرة لمسلسل "Stranger Things"، في الساعات الأخيرة من عام ٢٠٢٥.

وحصل القسم الثاني من الموسم الخامس والأخير من مسلسل نتفليكس الشهير Stranger Things، على تقييم سلبي للغاية من الجمهور، على موقع التقييمات Rotten Tomatoes.

وحصلت الحلقة السابعة من الموسم الأخير، والتي تضمنت مشهد للمثليين، على تقييم 5.8، وهو أقل تقييم من بين جميع حلقات المسلسل في جميع مواسمه على موقع IMDb.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.