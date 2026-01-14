الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة تعدي ضابط شرطة على شخص بالمطرية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة تعدي ضابط شرطة على شخص عقب حادث اصطدام سيارتهما في منطقة المطرية، وتبين أنه لا يمت بصلة لهيئة الشرطة، وأنه حدث بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات حول أولوية المرور.

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد رجال الشرطة بالتعدي عليه عقب اصطدام سيارتهما في منطقة المطرية بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 يناير الجارى حدثت مشادة كلامية بين صاحب الحساب وآخر "لا يمت بصلة لهيئة الشرطة" بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية تطورت لمشاجرة قاما خلالها بالتعدى على بعضهما بالسب والشتم، بسبب خلاف حول أولوية المرور.

وبمواجهة صاحب الحساب أقر بادعائه الكاذب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين وتولت النيابة العامة التحقيق.

