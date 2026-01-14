الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة تعدي ضابط شرطة على شخص بالمطرية

حقيقة تعدى ضابط شرطة
حقيقة تعدى ضابط شرطة على شخص فى المطرية
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة تعدي ضابط شرطة على شخص عقب حادث اصطدام سيارتهما في منطقة المطرية، وتبين أنه لا يمت بصلة لهيئة الشرطة، وأنه حدث بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات حول أولوية المرور.

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد رجال الشرطة بالتعدي عليه عقب اصطدام سيارتهما في منطقة المطرية بالقاهرة.

 


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 يناير الجارى حدثت مشادة كلامية بين صاحب الحساب وآخر "لا يمت بصلة لهيئة الشرطة" بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية تطورت لمشاجرة قاما خلالها بالتعدى على بعضهما بالسب والشتم، بسبب خلاف حول أولوية المرور.

 

وبمواجهة صاحب الحساب أقر بادعائه الكاذب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الشرطة المطرية منطقة المطرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة ضابط شرطة أولوية المرور منطقة المطرية بالقاهرة قسم شرطة المطرية

مواد متعلقة

المشدد 15 عاما لعاطل والمؤبد لـ3 آخرين لقتلهم عاملا بقصد سرقته بالمطرية

تأجيل محاكمة 38 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية إلى 15 فبراير

محاولة تنقيب فاشلة، تقرير ينفي وجود آثار داخل عقار بالمطرية

القبض على 6 أشخاص بعد مشاجرة بالمطرية بسبب معاكسة فتاة

إحباط محاولة 5 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية
ads

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بهدف ماني في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق لـ حسام حسن بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال بأمم أفريقيا

بعد التوقف عن استيراد هذه الأدوية، هيئة الدواء تعلن قائمة البدائل المحلية

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية