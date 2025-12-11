المشدد 15 عاما لعاطل والمؤبد لـ3 آخرين لقتلهم عاملا بقصد سرقته بالمطرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بقتل عامل بقصد سرقته بدائرة قسم شرطة المطرية.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيدون فيه بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة الي مكان البلاغ.

بإجراء التحريات تبين أن المتهمين خططوا لسرقة المجني عليه ومن أجل ذلك أنشأ حسابا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم فتاة ثم استدرجوا المجني عليه الي شقة أحدهم بدعوى إجراء موعد غرامي.

وأضافت التحريات أنه ما إن وصل المجني عليه إلى الشقة بدائرة قسم شرطة المطرية حتى ظهروا له وحاولوا سرقته فقاوم وفر منهم هاربا إلا أنهم لاحقوه ثم طعنوه بسلاح أبيض فأسقطوه قتيلا.

عقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.