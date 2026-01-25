الأحد 25 يناير 2026
رئيس التخطيط العمراني: المخطط القومي خارطة طريق للنمو العمراني وتنظيم استخدامات الأراضي

مها فهيم
أكدت الدكتور المهندس مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن المخطط الاستراتيجي القومي يمثل الإطار الحاكم لتوجيه النمو العمراني وإدارة استخدامات الأراضي على مستوى الجمهورية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى.

وأشارت في ندوة نظمها معهد التخطيط القومي بعنوان "المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052: بين فرص النمو الاقتصادي وتحديات العدالة المكانية"، إلى أنه يُعد خارطة طريق لمستقبل العمران في مصر، ويستند إلى مسار تخطيطي ممتد منذ عام 1997 يعكس تراكمًا مؤسسيًا في مجال التخطيط العمراني.

وأوضحت أن المخطط يستهدف معالجة التحديات الجوهرية وعلى رأسها تركّز السكان في وادي النيل والدلتا، من خلال إعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية وتحقيق التوازن المكاني بين الأقاليم، مع التركيز على تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحسين جودة الحياة، وتقليص الفجوات التنموية، وتعزيز اللامركزية.

 كما تناولت مناطق التنمية ذات الأولوية ودورها كمحركات رئيسية للنمو، وجهود الدولة في إعداد خريطة قومية لاستخدامات الأراضي وتحقيق التوسع العمراني المخطط والمستدام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء زهران، المنسق العلمي للندوة ورئيس معهد التخطيط القومي الأسبق، أن الندوة استهدفت تسليط الضوء على فلسفة المخطط وأبعاده التنموية، خاصة فرص النمو الاقتصادي وتحديات العدالة المكانية، ودور المدن الجديدة والمحاور التنموية في جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

شارك في الندوة الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونواب رئيس المعهد، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التخطيط والتنمية العمرانية.

