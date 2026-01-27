رويترز: حماس لم تتلقَّ حتى الآن مقترحًا واقعيًا لتسليم سلاحها

18 حجم الخط

قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن حركة حماس لم تتلقَّ حتى الآن أي مقترح تصفه بـ«الواقعي» يتعلق بتسليم سلاحها، بالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مفاوضات المرحلة الثانية لا تزال عالقة وسط تباين حاد في المواقف

وأوضحت المصادر أن النقاشات الجارية حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا تزال تواجه عقبات كبيرة، في ظلال خروقات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

حماس تشدد على أن القضايا الجوهرية لم تُحسم بعد

وبحسب المصادر نفسها، ترى حركة حماس أن أي حديث عن تسليم السلاح يجب أن يكون مرتبطًا بتسوية سياسية شاملة وضمانات واضحة، معتبرة أن الطروحات المتداولة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى المقترحات الجدية.

اتفاق وقف إطلاق النار يمر بمرحلة اختبار حاسمة

وتأتي هذه التطورات في وقت يمر فيه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمرحلة حساسة، وسط ضغوط إقليمية ودولية لدفع الأطراف نحو استكمال مراحله، في ظل مخاوف من تعثر مسار وقف إطلاق النار وعودة التوتر إلى القطاع.

وجدّدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس مطالبتها بسرعة تمكين اللجنة الوطنية من تولّي مهامها الكاملة في قطاع غزة، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، والشروع الفوري في إعادة الإعمار، والبدء بعملية شاملة لانتشال جثامين الشهداء، ومعالجة ملف المفقودين الذين يواصل الاحتلال إخفاءهم قسرًا.

وأكدت حركة حماس في بيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز المئات من جثامين الشهداء الفلسطينيين؛ سواء تلك التي اختطفتها من قطاع غزة خلال حرب الإبادة، أو المحتجزة منذ عشرات السنين في “مقابر الأرقام”، وتمتنع عن تسليمها إلى ذويهم أو تقديم معلومات عن بعضهم؛ في جريمة وحشية وانتهاك فاضح للقيم الإنسانية، وسط صمتٍ دوليٍّ مريب عن إنهاء هذه القضية الإنسانية.

