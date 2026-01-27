الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون يسجل 24 جنيها لأول مرة منذ فترة

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4 جنيهات و10 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 4 جنيهات و11 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و9 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 6  و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع  3 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

<strong alt=
سعر الخضار اليوم، فيتو 

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 13 إلى 27 جنيهًا.

البسلة: من 16 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 16 و22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 12 جنيها إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 30 و45 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 10 و16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 10 و16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 14 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 8 إلى 12 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سعر الفاصوليا سوق العبور اليوم سوق العبور
ads

الأكثر قراءة

تصل إلى القاهرة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وشبورة تحجب الرؤية اليوم

خسارة ليفربول وآرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

ذكرى استشهاد الإمام علي، الخليفة العادل في زمن الفتنة

كاتب سيناريو وممثل ومخرج، ما لا تعرفه عن محمود إسماعيل منافس المليجي وزكي رستم في أدوار الشر

675 محاميا يخضعون اليوم لمقابلات شخصية للقيد بالجدول العام

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

الأهلي يصطدم بـ وادي دجلة اليوم في الدوري الممتاز

نقيضان على كنبة واحدة، طفلة تتحدى "جيل الشات" برفع شعار معرض القاهرة للكتاب (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية