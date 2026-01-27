الخميس 29 يناير 2026
رياح محملة بالأتربة تعيق الرؤية على طريق البحر بالإسكندرية (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، سماءً ملبدة بالغيوم ورياحا شديدة، ما ينذر بسقوط أمطار كثيفة على عدد من المناطق، الأمر الذي استدعى تحرك شركة الصرف الصحي لتنفيذ جولات ميدانية في الشوارع، بهدف توفير سبل الدعم اللازمة والاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة.

أول رد رسمى من مستشفى الأحرار التعليمي على ادعاءات صيدلانية بتعرضها لمضايقات

غلق وتشميع محل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم (صور)

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى تزامنا مع نوة الشتاء.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها شركة الصرف الصحي  للتعامل السريع مع موجات الطقس غير المستقرة، بما يضمن الحفاظ على انتظام حركة المرور وسلامة المواطنين، ومنع تراكمات المياه في الشوارع.

 

وأكدت الشركة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكافة المواقع.

