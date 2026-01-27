أمريكا والاتحاد الأوروبي يحذّران من فراغ أمني في سوريا يستغله تنظيم داعش

18 حجم الخط

داعش سوريا، حذرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مخاطر حدوث فراغ أمني في سوريا، مؤكّدين أن أي تراجع في الاستقرار أو ضعف في السيطرة الأمنية قد يشكّل فرصة خطيرة لتنظيم داعش الإرهابي لإعادة تنظيم صفوفه واستئناف هجماته داخل البلاد وخارجها.

مخاوف غربية من استغلال التنظيم لحالة عدم الاستقرار وتراجع التنسيق الأمني

وأشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن تنظيم داعش ما زال يحتفظ بخلايا نائمة وقدرات لوجستية تسمح له باستغلال أي اضطراب أمني أو سياسي، خاصة في المناطق التي تشهد توترًا أو تغييرات في خريطة النفوذ العسكري، ما يعيد التهديد الإرهابي إلى الواجهة بعد سنوات من التراجع النسبي.

واشنطن تؤكد استمرار المراقبة والتحرك لمنع عودة التهديد الإرهابي

من جانبها، شددت الولايات المتحدة على أنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكدة التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى منع التنظيم من استعادة قوته، سواء عبر التعاون الاستخباراتي أو دعم الشركاء المحليين في مواجهة أي تحركات مشبوهة لعناصر داعش.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حلول سياسية شاملة لضمان الاستقرار طويل الأمد

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أن الحل الأمني وحده لا يكفي، داعيًا إلى تسريع المسار السياسي في سوريا وتحقيق تسوية شاملة تضمن استقرار المؤسسات، لأن غياب الأفق السياسي – بحسب بروكسل – يوفّر بيئة خصبة للتطرف والإرهاب.

تحذيرات متجددة في ظل تعقيدات المشهد السوري

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه الملف السوري تعقيدات متزايدة على المستويات الأمنية والسياسية، وسط قلق دولي من أن يؤدي أي تراجع في جهود مكافحة الإرهاب إلى إعادة إنتاج خطر داعش، ليس فقط على سوريا، بل على المنطقة بأكملها.

