الثلاثاء 27 يناير 2026
صحة الشرقية: جولات رقابية على 9 مستشفيات بالمحافظة

صحة الشرقية:مرورالإدارة
صحة الشرقية:مرورالإدارة العامة لمتابعة المديريات بالوزارة
 استقبلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء، فريقا من الإدارة العامة لمتابعة المديريات بالوزارة، للمرور على عدد من مستشفيات المحافظة، يرافقهم الدكتور ياسر السويدي مدير إدارة متابعة المديريات بالمديرية، في زيارة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل الأقسام الطبية المختلفة وبشكل مفاجئ.

صحة الشرقية: 90 ألف زيارة منزلية على مدار 69 أسبوعًا لكبار السن

توجيهات الدكتور وزير الصحة 

 تأتى تلك الزيارة في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات  الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة صافيناز إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لمتابعة المديريات بالوزارة.

الدكتور أحمد البيلى وكيل الوزارة 

 أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن المرور يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للمتابعة الميدانية المستمرة ودعم جهود تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة تساهم في رصد التحديات على أرض الواقع ووضع آليات عملية وسريعة للتعامل معها، بما يضمن الإرتقاء بمنظومة العمل داخل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

زيارات الوزارة تمثل دعما للمستشفات

وأضاف أن مثل هذه الزيارات الميدانية الدورية تمثل دعمًا مهمًا للمنشآت الصحية، وتساهم في توحيد المفاهيم وتحسين الأداء، مؤكدًا استمرار التنسيق بين المديرية وقطاعات الوزارة المختلفة لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين داخل جميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة.

 

مراجعة أعمال التسجيل الطبى واستكمال السجلات

وألمح وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن الدكتور محمد فريد والدكتورة منار كامل من الإدارة العامة لمتابعة المديريات بالوزارة، قاموا بالمرور على عدد ٩ مستشفيات يرافقهم الدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المتابعة بالمديرية، حيث تم متابعة انتظام سير العمل بالأقسام الطبية المختلفة، والاطلاع على تنفيذ خطط التحسين التي تم وضعها مسبقًا من قبل الإدارة العامة بالتعاون مع المديرية، إلى جانب مراجعة أعمال التسجيل الطبي والتأكد من استكمال السجلات والنماذج الطبية اللازمة لضمان جودة ودقة الخدمة.

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية توقع الكشف على 5394 مواطنا خلال يناير الجاري

إشادة لجان الوزارة بمستشفيات المديرية 

 فيما أشاد فريق المرور بالجهود المبذولة داخل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية لتحسين بيئة العمل، مثمنين حالة التعاون المثمر بين الفرق الطبية والفرق الإشرافية، بما يدل على حرص المنظومة الصحية بالشرقية على التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء.

