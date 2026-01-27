صحة الوادي الجديد تفتتح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الخارجة

18 حجم الخط

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، متابعة أعمال تجهيز قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الخارجة، تمهيدًا لافتتاحه وبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم وتوجيهات اللواء أدكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

صرح بذلك الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مشيرًا إلى أن هذه المتابعة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة المقدمة للمواطنين، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية داخل المحافظة.

وأوضح وكيل صحة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن أعمال التجهيز شملت استكمال البنية التحتية للقسم، وتجهيز غرف العلاج، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة، مع التأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات علاج طبيعي آمنة وفعّالة للمرضى.

وأكد شريف صبحي، أن تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الخارجة يُعد إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث يسهم في تخفيف العبء عن المرضى، وتقليل الحاجة إلى السفر خارج المحافظة لتلقي خدمات العلاج والتأهيل، فضلًا عن تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل الصحة، حصر المناطق التي تعاني من ضعف مستويات الخدمات العامة والمرافق، ووضع خطة عاجلة لحل المشكلات التي تعاني منها المناطق التي تحتاج إلى التدخل السريع.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة للارتقاء بالقطاع الصحي بالوادي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الطبية وتحقيق رضا المنتفعين.

