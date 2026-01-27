الإحصاء: 101.3 مليون طن مواد بترولية منقولة خلال 2024/ 2025

18 حجم الخط

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الثلاثاء، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2024/ 2025

وتضمن هم مؤشراتها ما يلى:

بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية 101.3 مليـون طن متري بتكلفة نقل 52 مليار جنيه عام 2024/ 2025 مقابـل 100.8 مليــون طــن متــري بتكلفة نقــل 46 مليار جنيه عــام 2023/ 2024 بنسبــة زيادة قدرها 0.5 ٪

بلـغ إجمالي الكميات المنقــولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريــج السـكك الحـديدية 289 ألف طن متري عـام 2024/ 2025 مقـــابل 370 ألـف طـن متري عـــــــام 2023/ 2024 بنسبة انخفاض قدرها 21.9 ٪.

بلغـت الكــميات المنقولـــة باللــوارى 26.6 مليـــــون طـــــن متري عـام 2024/2025 مقابـل 26.4 مليون طن متري عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.

بلــغ أعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 88 خط بإجمالي أطوال 6.3 ألف كم عام 2024/ 2025.

بلغ إجمالي الكميـات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفــات، البوتاجــاز (بواسطــة خطـــوط أنابيـــب البتــرول 64.5 مليـــون طــــن متـــري عــــام 2024/ 2025 مقــــابل 62.7 مليـون طن عام 2023/ 2024 بنسبة زيادة قدرها 2.7٪.

بلغـت الكميات المنقولة من الزيت الخـــام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجـرة 9.8 مليـون طن عام 2024/ 2025 مقابـل 11.2 مليــون طن متــري عـام 2023/ 2024 بنسبة انخفاض قدرها 13 ٪.

بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 60مليار متر مكعب منها 59.5 مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبـــة 99.2% و0.5 مليــار مـتـــر مكعــب للتصديــر بنسبــة 0.8% , بتكلفــــة نقــل 4.8 مليــار جنيــه عــام 2024/ 2025 مقابـــل 64.4 مليـار متـــر مكــعب بتكلفة نقـــل 3.2 مليــار جنيـــه عام 2023/ 2024 بنسبة انخفـاض قدرهـا 7 ٪.

بلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغاز الطبيعي 0.5 م3 / يوم عام 2024/ 2025.

