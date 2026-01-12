بعد انطلاق عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل مأمور الثلاجة

18 حجم الخط

انطلق عرض المسلسل الكويتي القصير مأمور الثلاجة مؤخرًا ليقدم تجربة درامية مختلفة لعشاق الدرامية الخليجية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، حيث أنه عمل ينتمي إلى نوعية أعمال التشويق والإثارة، ويعرض حصريًا عبر منصة stc tv.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل مأمور الثلاجة

ويستند مسلسل مأمور الثلاجة إلى قصة حقيقية لشخص يعمل في مهنة غير تقليدية، وهي مهنة مأمور ثلاجة الموتى، حيث يفتح العمل نافذة على عالم تتقاطع فيه الحياة والموت داخل أجواء مليئة بالمفارقات غير المتوقعة، كاشفا الجانب الإنساني لواحدة من المهن المختلفة.

حيث يحكي المسلسل حكايات عن الموتى ومن يتعاملون معهم، ويسلط الضوء على المشاعر الإنسانية، والخوف، والرحمة، والصراعات النفسية التي يعيشها أبطال العمل في أماكن من المفترض أنها بلا حياة.

والمسلسل من تأليف بندر طلال السعيد، ومن إخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الخليج، أبرزهم خالد أمين، جمال الردهان، أسمهان توفيق، محمد جابر، عبدالله التركماني، عبدالناصر الزاير، إلى جانب عدد كبير من الفنانين منهم عبدالله الخضر، كفاح الرجيب، محمد الفيلكاوي، محمد خالد الوزير، فرح المهدي، بلال الشامي، مبارك سلطان، ونايف البشايرة، أحمد الشطي، آمنة عبدالله، أحمد الحليل، إسماعيل سرور، شبنم خان.

ويقدم الفنان خالد أمين خلال أحداث العمل شخصية عبدالله وهو مأمور ثلاجة الموتى، ووظيفته داخل الأحداث تتطلب التعامل مع الموتى ووضعهم في الثلاجات المخصصة داخل المستشفيات، وسط أجواء يغلب عليها الخوف والفزع، ويتم عرض مسلسل مأمور الثلاجة حصريًا عبر منصة stc tv، ويصنف ضمن الأعمال القصيرة التي تعتمد على حبكة مشوقة وأجواء نفسية مختلفة، ما جعله يلفت الأنظار منذ الحلقات الأولى، ومن المقرر عرض حلقاته كل يوم أحد بواقع حلقتين أسبوعيًا.

