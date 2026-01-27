الثلاثاء 27 يناير 2026
سياسة

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

استقبال رئيس هيئة
استقبال رئيس هيئة قناة السويس في مجلس النواب
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

استقبال رئيس هيئة قناة السويس في مجلس النواب 

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.

ثقة أعضاء مجلس النواب في اختيار المستشار هشام بدوي 

في مستهل اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه مهام رئاسة مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي أولاها له أعضاء المجلس، ومتمنيًا له ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم مصالح الوطن

أهمية تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة 

وشدد رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه الزيارة والتهنئة الكريمة، مشيدًا بالمشروعات القومية والتنموية التي تنفذها هيئة قناة السويس، وما تمثله من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب الخطط الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها الهيئة لتطوير المجرى الملاحي وتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قناة السويس نموذجا فريدا للإدارة الرشيدة

وأكد رئيس مجلس النواب أن هيئة قناة السويس تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا في الإدارة الرشيدة والعمل المؤسسي، وقدرتها على التعامل بكفاءة عالية مع المتغيرات والتحديات العالمية، بما يعزز من مكانة القناة ودورها المحوري في حركة التجارة الدولية.

الجريدة الرسمية