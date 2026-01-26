18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة يرافقه وفد رفيع المستوى من هيئة قضايا الدولة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس للفصل التشريعي الثالث.

استقبال رئيس هيئة قضايا الدولة في مجلس النواب

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

هشام بدوي يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

هشام بدوي يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

خلال اللقاء، هنأ المستشار حسين مدكور، المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، مؤكدًا على عراقة مجلس النواب المصري ودوره المحوري في إرساء دعائم الديمقراطية وسن التشريعات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن امتنانه لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الحيوي لهيئة قضايا الدولة في صون المصالح العليا للدولة.

التنسيق بين السلطة التشريعية والجهات القضائية لخدمة الوطن

وأكد رئيس مجلس النواب، أن التنسيق المشترك بين السلطة التشريعية والجهات القضائية والرقابية يمثل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون، ودعامة جوهرية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة.

