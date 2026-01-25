المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة – اليوم - المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يرافقه وفد رفيع المستوى من مستشاري الجهاز.

رئيس النواب يستقبل وفد الجهاز المركزي للمحاسبات

وتأتي الزيارة لتقديم التهنئة طط بمناسبة حيازته ثقة نواب الشعب وانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام.

خلال اللقاء، قدم المستشار محمد الفيصل يوسف أسمى آيات التهاني للمستشار هشام بدوي، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية الرفيعة، معربًا عن سعادته وفخره بأن يتولى رئاسة مجلس النواب رمزًا من رموز الجهاز المركزي للمحاسبات.

من جانبه، أبدى المستشار هشام بدوي اعتزازه بهذه الزيارة، لاسيما وأنها تأتي من مؤسسة عريقة كان يتولى رئاستها سابقًا.

التكامل بين مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية التكامل بين دور مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على المال العام وضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.

وانطلقت من مقر مجلس النواب، بالعاصمة الجديدة الدورة التدريبية لأعضاء المجلس بالفصل التشريعي الثالث والتي تستمر حتى بعد غد الثلاثاء 27 يناير.

محاضرات لأعضاء مجلس النواب عن الدور الرقابي والتشريعي

وشهد اليوم الأول تقديم محاضرات عن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، قدمها عدد من المستشارين بمجلس الدولة.

وكان من بين المحاضرين المستشار محمد أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مركز الدراسات القضائية، المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علاء رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة.

وحرص المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، على المشاركة في المحاضرات.

