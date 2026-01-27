الثلاثاء 27 يناير 2026
آخر مستجدات جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمصر

اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية بالتعاون مع الخبرات العالمية.

 توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد مصر، واللواء دكتور محمد متولي رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة.

ونرصد جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

- وجه الرئيس عبد  الفتاح السيسي بضرورة حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفقا لضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.

امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا

- كما وجه الرئيس بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، ومن خلال إقامة  مجمع صناعي خدمي متكامل لتقديم الخدمة إلى ذوي الإعاقة الحركية، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركز تميز إقليمي لتقديم تلك الخدمة للمرضى المعاقين حركيا لكل دول المنطقة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة حاليًا في مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة

- تأكيد حرص الدولة على توفير  الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، وذلك في إطار الحرص على  تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جهود توفير الأجهزة التعويضية العالية الجودة

- تابع الرئيس السيسي  ما يتعلق بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لتوفير الأجهزة التعويضية العالية الجودة بأيدٍ مصرية مدربة حيث يُجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، بالشراكة مع شركة «أوتوبوك» الألمانية.

خدمة ملايين المصريين

- قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية جاء لتوفير احتياجات الملايين من المواطنين حيث يتم العمل على تلك التوجيهات منذ فترة كبيرة

وأضاف خلال تصريحات إعلامية أن توفير تلك الأجهزة لأبناء الوطن يساهم في رفع المعاناة عنهم وعن أسرهم بشكل كبير جدا وأن  مشروع توطين تلك الأجهزة بمواد خام متميزة بمعايير عالمية سيخدم ملايين المصريين وهو مشروع عملاق.

الجريدة الرسمية