مع اقتراب شهر رمضان، سوق "العتاسة" بطنطا يشهد إقبالًا كبيرًا على البلح (فيديو)

يشهد سوق العتاسة بمدينة طنطا إقبالا متزايدا من المواطنين مع اقتراب موسم البلح تزامنا مع قدوم شهر رمضان، حيث تميزت الشوادر بعرض أنواع مختلفة بأسعار تناسب جميع الفئات.

وأكد الباعة في سوق طنطا أن أسعار البلح في السوق هذا العام تبدأ من 20 جنيهًا للكيلو بينما تصل بعض الأنواع الخاصة إلى 200 جنيه مثل سكوتي وجونديله لتوفر خيارات متنوعة للمستهلكين.

يقول محمود مجاهد نجل صاحب إحدى الوكالات التي تخطت الـ 50 عاما بجوار مسجد السيد البدوى: “التجار بيجوا من الصعيد من أسوان والأقصر وقنا والبيع عندنا جملة وقطاعي والأصل مزادات بين التجار داخل الوكالة عشان نوفر أحسن الأنواع للزبائن هنا في طنطا”.



ويحرص الزبائن على زيارة السوق يوميا لشراء البلح الطازج بأسعار مناسبة وسط إجراءات للتأكد من جودة المنتج وطزاجته ما يجعل سوق العتاسة وجهة مفضلة لأهالي طنطا والمحافظة.

وقال أحد المواطنين: “الأسعار مناسبة جدا وكل واحد يقدر يلاقي النوع اللي يناسبه سواء بلح للأكل اليومي أو للحلويات والمناسبات”.

ومع اقتراب موسم رمضان يتوقع الباعة زيادة الإقبال بشكل ملحوظ على الشوادر حيث يسعى الجميع لشراء البلح الطازج قبل نفاد الكميات.

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

سجلت أسعار البلح والتمور في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، ارتفاعا ملحوظا، وتراوحت الارتفاعات بين جنيه و10 جنيهات في بعض الأنواع، بالتزامن مع استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك 2026.

ويزيد الإقبال على شراء البلح والتمور مع قرب الشهر الكريم؛ إذ يعتبر المواطنين البلح ضمن أصناف ياميش رمضان.

أسعار البلح والتمور في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» أسعار البلح والتمور في سوق العبور، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ في السطور الآتية:

أسعار البلح في سوق العبور

تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر بلح ثلاجة من 24 إلى 30 جنيهًا. تراوح سعر بلح شامية من 16 إلى 54 جنيهًا. تراوح سعر بلح ابريمي من 16 إلى 38 جنيهًا.

