خارج الحدود

وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين المحتجزين في أمريكا إلى طهران

وصلت الدفعة الثالثة من الإيرانيين الذين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة إلى إيران بعد أشهر من الاحتجاز، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" مساء الإثنين.

وذكرت الوكالة أن هؤلاء المواطنين الإيرانيين جرى توقيفهم بأمر من الإدارة الأمريكية السابقة واحتجزوا في مراكز تابعة لإدارة الهجرة الأمريكية، وكانوا يتعرضون منذ نحو شهرين لضغوط لمغادرة الأراضي الأمريكية.

وحسب "تسنيم"، فإن ظروف احتجاز هؤلاء كانت قاسية، في أماكن شبيهة بالسجون، كما أصيب عدد منهم بأمراض فيروسية ووُضعوا في الحجر الصحي.

وقالت الوكالة إن من بين هذه الدفعة، وصل 14 شخصًا، الإثنين، إلى مطار الإمام الخميني الدولي، على أن يعود بقية المحتجزين خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد هذه الدفعة الثالثة من المواطنين الإيرانيين الذين أُجبروا على مغادرة الولايات المتحدة في إطار السياسات والتعليمات المتعلقة بالهجرة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت يوم الأحد بترحيل حوالي 40 مواطنا إيرانيا إلى بلادهم على متن رحلة خاصة، وذلك جزء من إستراتيجيتها للترحيل الجماعي.

الدفعة الثالثة من الإيرانيين الولايات المتحدة إيران وكالة تسنيم أمراض فيروسية الحجر الصحي مطار الإمام الخميني الدولي شبكة فوكس نيوز الامريكية ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب
الجريدة الرسمية