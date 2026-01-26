ضياء السيد: إمام عاشور أفضل من هيثم حسن ورحيل وسام أبو علي أضر الأهلي

18 حجم الخط

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، رؤيته الفنية لعدد من الملفات المهمة داخل الكرة المصرية، وعلى رأسها تقييم بعض اللاعبين المرتبطين بالنادي الأهلي.

إمام عاشور أفضل من ضياء السيد

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": إنه تابع اللاعب هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، مؤكدًا أنه لاعب جيد، لكنه شدد على أن إمام عاشور يتفوق عليه فنيًا بفارق كبير، من حيث التأثير داخل الملعب والقدرات الفنية الشاملة.

وتطرق ضياء السيد إلى ملف العروض الاحترافية، مشيرًا إلى أنه في حال تلقي الأهلي عرضًا بقيمة 15 مليون دولار لضم أحد لاعبيه المؤثرين، فعلى النادي رفضه، نظرًا لصعوبة تعويض العناصر الأساسية، مستشهدًا بموقفه السابق الرافض لرحيل وسام أبو علي، وهو ما أثبتت الأيام صحته بعد تأثر الفريق الواضح برحيل اللاعب.

الأهلي دفع ثمن بيع وسلم أبو علي ولم يستفيد من بن رمضان

وأشار إلى أن الأهلي دفع ثمن الاستغناء عن وسام أبو علي، في ظل عدم القدرة على إيجاد بديل بنفس الكفاءة، ما انعكس على الأداء الهجومي للفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد ضياء السيد أن ماكوينا، لاعب وسط ماميلودي صن داونز، أفضل من محمد علي بن رمضان، مشرًا إلى أن الأهلي لم يستفد من بن رمضان بالشكل الأمثل حتى الآن، موضحًا أن اللاعب تألق في مباراة وحيدة أمام بورتو، لكنه لم يتم توظيفه بصورة صحيحة داخل منظومة الفريق.

كما تطرق إلى ملف المهاجمين، مؤكدًا أن العراقي مهند علي لاعب جيد، لكنه لا يتناسب مع أسلوب لعب الأهلي، مشددًا على أن استمرار جراديشار يُعد خيارًا أفضل، خاصة بعد تقديمه مباريات بمستوى مميز.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بمطالبة وليد صلاح الدين والجهاز الفني بعقد جلسة خاصة مع جراديشار، من أجل منحه الثقة الكاملة، مؤكدًا أن الدعم النفسي والفني قد يساعده على تقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.