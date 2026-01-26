أخبار الفن اليوم: الموت يفجع الفنانة ميمي جمال.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى المليوني زائر خلال خمسة أيام.. خالد الصاوي يكشف عن تلقيه تهديدات بسبب عمارة يعقوبيان

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتي

اضطرت الفنانة ميمي جمال لتأجيل جميع أعمالها الفنية في الوقت الحالي بسبب وفاة خالتها التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر تشييع الجثمان من إحدى الكنائس بالإسكندرية.

حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين رقمًا قياسيًا جديدًا في معدلات الإقبال الجماهيري، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين 2,169,701 زائرًا خلال خمسة أيام فقط من فتح أبوابه للجمهور، محققًا اليوم الاثنين حضورًا بلغ 346,789 زائرًا.

سادت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن سحب رواية “مصنع السحاب” للكاتب حامد عبد الصمد، من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وتحديدا من جناح دار المحروسة للنشر بالمعرض، وسط ادعاءات بترويجها للإلحاد.





شهدت الدورة ال57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "كيف يصنع الممثل الكاتب الشخصية"، حل فيها الفنان الكبير خالد الصاوي ضيفًا، حيث تحدث عن محطات مسيرته الفنية والادبية، وكشف عن كواليس حياته التي تخللها التمرد، والاشتباك مع الواقع، وحتى الاعتراف بالغرور والفشل.





قرر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، في اجتماعه برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، اختيار مدير التصوير والمخرج سمير فرج رئيسًا شرفيًا لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، وذلك تقديرًا لدوره البارز والممتد على مدار السنوات الماضية في دعم المهرجان والمساهمة في نجاحه وأدائه لرسالته الثقافية والفنية.





كشف الفنان الكبير خالد الصاوي خلال ندوة "كيف يصنع الممثل الكاتب الشخصية" على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57 أن فيلم “عمارة يعقوبيان” مع النجم عادل إمام شكل تحديا كبيرا بالنسبة له.

احتفلت النجمة ريهانا ، بوصول الألبوم الجديد لحبيبها ووالد أبنائها آيساب روكي، "Don't Be Dumb" إلى المركز الأول في قائمة بيلبورد 200.





