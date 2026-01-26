الإثنين 26 يناير 2026
الموت يفجع الفنانة ميمي جمال

الفنانة ميمي جمال
الفنانة ميمي جمال
اضطرت الفنانة ميمي جمال لتأجيل جميع أعمالها الفنية في الوقت الحالي بسبب وفاة خالتها التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر تشييع الجثمان من إحدى الكنائس بالإسكندرية.

وكان قد تم تأجيل ندوة الفنانة  ميمي ضمن برنامج "نجم وندوة"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وانضمت الفنانة ميمي جمال وصفاء الطوخي، ومحمد أبو داوود، لفريق عمل مسلسل "على قد الحب"، المنتظر عرضه خلال موسم رمضان 2026. 

ويعكف صناع العمل حاليا على الانتهاء من التحضيرات النهائية تمهيدا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة. 

يشار إلى أن المسلسل كان قد حمل اسم "أنا" قبل تغييره إلى "على قد الحب"، وهو من بطولة كل من نيللي كريم وشريف سلامة. 

فريق عمل المسلسل

فيما يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجوم السابق ذكرهم، محمد علي رزق، محمود الليثي، أحمد سعيد عبد الغني، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث مسلسل "على قد الحب" الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

 

