ندوة تكريمية للمخرج هاني لاشين بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول المتوسط

شهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اليوم الأحد، ندوة تكريمية للمخرج الكبير هاني لاشين، أدارها الكاتب والناقد احمد سعد الدين، تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة وإسهاماته في صناعة السينما المصرية.

استُهلت الندوة بعرض فيلم وثائقي تناول أبرز محطات وإنجازات المخرج الكبير، والذي نال إعجاب الحضور من الفنانين والمخرجين والصحفيين، وتضمن الفيلم مشاهد من أعماله البارزة مثل "الباقي من زمن ساعة" و"عندما يأتي المساء".

وأعرب المخرج هاني لاشين خلال الندوة عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مؤكدًا أن مهرجان الإسكندرية له مكانة خاصة في قلبه.

كما وجّه شكره للمخرج الكبير محمد عبد العزيز الذي وصفه بأستاذه ومعلمه، وكذلك للمخرج عمر عبد العزيز زميل دراسته بكلية الفنون الجميلة دفعة 1972، والتي تخرجا منها معًا عام 1976.

من جانبه، قال المخرج عمر عبد العزيز: إن تكريم هاني لاشين هو تكريم لجيل كامل من المبدعين الذين تخرجوا في كلية الفنون الجميلة، مضيفًا: "نحن لم نكن فقط زملاء دراسة، بل إخوة في رحلة طويلة من العطاء والإبداع".

كما تحدث المخرج محمد عبد العزيز قائلًا: إنه اختار هاني لاشين في بداياته كممثل وليس كمخرج، وكان يرى فيه موهبة تمثيلية كبيرة، قبل أن يتجه لاشين إلى الإخراج ويبدع في هذا المجال.

وعبّر الفنان خالد زكي عن سعادته بتكريم هاني لاشين، متمنيًا أن يعود هو والمخرج عمر عبد العزيز لتقديم أعمال جديدة تثري السينما والدراما المصرية.

ورد عليه عمر عبد العزيز مؤكدًا أن وجود جهة إنتاج واحدة يعد خطرًا على مستقبل السينما والدراما المصرية، وأن التنوع هو الضامن لاستمرار الإبداع.

كما استعاد المخرج هاني لاشين ذكرياته مع الفنان العالمي عمر الشريف، موضحًا أنه بدأ معه العمل في الفيلم التسجيلي "خطوات فوق الماء" الذي تناول تطور النقل البحري ودور الحضارة المصرية في هذا المجال، إلى جانب الفيلم القصير "الأيادي الذهبية" الذي تناول المهن الحرفية، مشيرا إلى تجربتهما المشتركة في أفلام مثل "الأراجوز" و*"أيوب"*.

وشهدت الندوة أجواءً مفعمة بالحب والتقدير، حيث حرص عدد كبير من الفنانين والمخرجين على حضورها تكريمًا لمسيرة المخرج الكبير هاني لاشين، الذي ترك بصمة بارزة في تاريخ السينما المصرية.

