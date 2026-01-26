الإثنين 26 يناير 2026
ثقافة وفنون

ريهانا تحتفل بوصول ألبوم آيساب روكي للمركز الأول في بيلبورد

ريهانا وايساب روكي،
ريهانا وايساب روكي، فيتو
احتفلت النجمة ريهانا، بوصول الألبوم الجديد لحبيبها ووالد أبنائها آيساب روكي، "Don't Be Dumb" إلى المركز الأول في قائمة بيلبورد 200.

وكتبت ريهانا علي حسابها الرسمي علي موقع “اكس”، “أنا هنا لأخبركم أن ألبوم حبيبي أصبح الألبوم رقم 1!!! يا إلهي!”.

آيساب روكي يروج لألبومه الجديد مع DJ Akademiks

وحل مغني الراب آيساب روكي، ضيفا على برنامج اليوتيوب DJ Akademiks، للترويج لألبوم Rocky الجديد.

ونشر آيساب ودي جي، صورة لهما من كواليس تصوير البرنامج، لتشويق الجمهور لمشاهدته عن عرضه على موقع يوتيوب.

 

آيساب روكي: سأصبح مليارديرا قريبا بفضل ريهانا

وأكد المغني  آيساب روكي، أن حبيبته النجمة ريهانا غيرت حياته.

وقال روكي، خلال تصريحات صحفية،:"ريهانا غيّرت حياتي، سأصبح مليارديرًا قريبًا بفضلها.. المرأة التي تحبك ستغير حياتك للأفضل، قبل أن نرزق أنا وريهانا بأطفال، مجرد وجودي معها أزال الغشاوة عن عيني.. بمجرد أن ترتبط بفتاة، ستختار لك الأصدقاء الذين يجب أن تبقى معهم والذين يجب أن تتخلى عنهم.. لم أرتبط بأي فتاة، بل ارتبطت بامرأة ناجحة ومميزة جدًا..لو سألتني في عام ٢٠١٢ إن كنت سأرتبط بامرأة مثل ريهانا، لقلت لك مباشرةً لا!".

 

 

ريهانا تكشف عن رغبتها في إنجاب طفل آخر

فيما كشفت النجمة ريهانا، عن رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال، وتكوين عائلة كبيرة مع حبيبها آيساب روكي.

وأوضحت ريهانا، في تصريحات صحفية، أنها تأمل في إنجاب طفل رابع خلال عام ٢٠٢٦.

ريهانا تنجب طفلها الثالث

وأنجبت النجمة وسيدة الأعمال ريهانا مولودتها الثالثة من حبيبها آيساب روكي، حيث شاركت خبر ولادة ابنتهما عبر حسابها على موقع إنستجرام.

وكشفت ريهانا عبر موقع التواصل الاجتماعي أنها رزقت بفتاة، بتاريخ 13 سبتمبر 2025، وأطلقت عليها اسم روكي آيريش مايرز. 

Rihanna stands wearing a long black coat with belt over white pants and black heels, her hair styled in a ponytail, posing with hand on hip. A$AP Rocky beside her wears a yellow shirt under beige jacket, gold chain, watch, black pants, and white shoes with black accents. They stand together smiling at the 2025 CFDA Fashion Awards backdrop featuring the CFDA logo.

تفاصيل عودة ريهانا لعالم الغناء 

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن المغنية وسيدة الأعمال ريهانا تخطط  لعودة قوية عام 2026.  

وأوضحت التقارير أن ريهانا تستعد لتعود بقوة لعالم الغناء، الذي ابتعدت عنه لسنوات عديدة، لم تصدر خلالها إلا عددا قليلا من الأغاني، وذلك بسبب تركيزها على حياتها الشخصية، وعلامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والملابس.  

 ووصفت التقارير عودة ريهانا لعالم الغناء، بأنها الأضخم حقًا، حيث تتضمن خطط المغنية الشهيرة، إصدار ألبومها الجديد، قبل يوم واحد فقط من حفل المرتقب في كوباكابانا بالبرازيل، كما أنها ستغني أغانٍ لم تُصدر بعد في هذا الحفل. 

آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر

وكشف مغني الراب الشهير آيساب روكي، أن سبب حمل  حبيبته المغنية وسيدة الأعمال ريهانا، المتكرر كل عام، هو رغبتهما في إنجاب أطفال متقاربين في السن ليكبروا معًا ويرتبطوا ببعضهم البعض. 

عائلة آيساب روكي وريهانا 

وأكد  آيساب روكي، في تصريحات خاصة، لمجلة “بيبول”، أنه وحبيبته ريهانا، متحمسان لتكوين عائلة مكونة من خمسة أفراد.   

وقال آيساب: "لطالما رغبت ريهانا في تكوين عائلة كبيرة، لذا فهي في غاية الحماس..أنا وريهانا متحمسان لإنجاب طفلين آخرين، نحن نشعر بالامتنان والبركة لهذا الفصل الجديد من حياتنا إنه وقت مميز للغاية".  

وأعلنت ريهانا، عن حملها في طفلها الثالث، في حفل ميت جالا 2025، حيث لها بالفعل ولدان، رايوت 21 شهرًا، ورزا عامين.

