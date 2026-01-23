ألبانيا وكوسوفو وبلغاريا تنضم إلى "مجلس السلام" بغزة

18 حجم الخط

صدَّق البرلمان في ألبانيا، الخميس، على قرار الحكومة بالانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاعات في أنحاء العالم، بحسب "رويترز".

ووصف رئيس الوزراء الألباني إيدي راما هذه الخطوة بأنها "بادرة حسن نية" و"شرف خاص"، وقال إنها ستعزز دور ألبانيا على الساحة الدولية.

وجرى إقرار التشريع بأغلبية 110 أصوات في البرلمان المؤلف من 140 نائبًا، وأكد راما أن الانضمام إلى المبادرة يضمن مقعدا لألبانيا "على طاولة" الحوارات الدبلوماسية العالمية.

وانضمت كوسوفو المجاورة، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة التي دعمت استقلالها عن صربيا عام 2008، إلى مجلس السلام أيضًا.



وقررت حكومة بلغاريا المنتهية ولايتها الانضمام أيضًا إلى المبادرة، وهو قرار من المتوقع أن يصدِّق عليه البرلمان الأسبوع المقبل.

ووقع الاختيار على الدبلوماسي نيكولاي ملادينوف، وهو مبعوث السابق للأمم المتحدة، ليكون ممثلًا ساميًا لغزة في مجلس السلام.

وبلغاريا والمجر هما العضوان الوحيدان في الاتحاد الأوروبي اللذان انضما إلى مجلس السلام حتى الآن.

