الرئيس البرازيلي: أمريكا اللاتينية لن تخضع لهيمنة الولايات المتحدة

قال الرئيس البرازيلي  لولا دا سيلفا، إن دول أمريكا اللاتينية لن تخضع لخطط هيمنة واشنطن، وأنها يجب أن تحمي مصالحها الوطنية.

وأضاف لولا دا سيلفا في مقال له في صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "هناك أكثر من 660 مليون نسمة يعيشون في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. ولدينا مصالحنا وأحلامنا التي يجب أن ندافع عنها".

وتابع: "نحن لن نخضع لتطلعات الهيمنة. ونعتبر بناء منطقة آمنة مزدهرة على أساس التعددية الخيار الوحيد المناسب لنا".

دا سيلفا يدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا 

واستطرد: العدوان الأمريكي على فنزويلا واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو مع زوجته سيليا فلوريس أصبح حلقة جديدة في التسلسل المستمر لتقويض القانون الدولي والنظام المتعدد الأقطاب".

وأشار دا سيلفا إلى أنه "منذ أكثر من 200 سنة من تاريخ الاستقلال أصبح ذلك أول هجوم عسكري مباشر للولايات المتحدة على أمريكا الجنوبية، مع أن القوات الأمريكية كانت قد تدخلت سابقا في شؤون منطقتنا".

ويذكر أن الرئيس البرازيلي انتقد أعمال الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة البلاد و"سابقة خطيرة" بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره.

