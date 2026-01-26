18 حجم الخط

ذكر أمين عام حلف الناتو مارك روته، في مناقشة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي اليوم الإثنين، أن الفترة التي تحملت فيها الولايات المتحدة العبء الرئيسي لضمان أمن أوروبا انتهت.

الناتو يعلن نهاية حقبة الوصاية الأمريكية على أوروبا



وأضاف أمين عام حلف الناتو: "لقد عقدنا قمة ناجحة في لاهاي في يونيو، حيث اتفقنا على استثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في قطاع الدفاع بحلول عام 2035، وتسريع وتيرة الإنتاج والابتكار في منتجاتنا الدفاعية. إن نسبة 5% تعد نسبة كبيرة بلا شك، وتنمية قاعدتنا الصناعية ليست بالمهمة السهلة".



وتابع مارك روته: "وهنا تبدو رسالتي بسيطة، علينا القيام بذلك، وبسرعة. أولا، لأن الوضع الأمني ​​يتطلب ذلك. فنحن نواجه تحديات حقيقية وطويلة الأمد لأمننا في الوقت الراهن. وثانيا، لأن الوقت الذي كنا فيه مرتاحين للسماح للولايات المتحدة بتحمل معظم عبء أمننا المشترك قد ولى بغير رجعة".

خلاف في الناتو بسبب جرينلاند

ويعتقد روته أنه من العدل والمناسب أن تتحمل أوروبا وكندا مسؤولية أكبر عن أمنهما.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الولايات المتحدة قامت وعلى مدى سنوات طويلة بتمويل الناتو لكنها لم تحصل على شيء في المقابل".

ونشب خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الناتو بسبب جزيرة جرينلاند، وذلك بعدما كشف ترامب عن رغبته في السيطرة على الجزيرة رغم اعتراضات الحلفاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.