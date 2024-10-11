في ذكرى ميلاد الموسيقار كمال الطويل.. بدأ حياته مطربًا.. تأثر بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.. تعرضت بعض أغانيه للمنع من الإذاعة لهذا السبب

كمال الطويل، موسيقى فنان، صاحب أروع الألحان لكبار النجوم من المطربين والمطربات، وصف بالموسيقار طويل العشرة لاهتمامه الشديد بمن حوله، عشق الموسيقى والغناء، بدأ حياته مطربًا ونصحه عبد الحليم حافظ بالاتجاه إلى التلحين، فشكلا ثنائيا قدما 60 أغنية ما بين وطنية وعاطفية وأغانى أفلام كتبها كبار الشعراء والمؤلفين منهم صلاح جاهين ومرسى جميل عزيز والأبنودى، رحل عام 2003.

وصفه الكاتب محمود السعدنى بأنه كبرياء يمشى على الأرض لا تهمه الشهرة ولا المال قدر ما تهمه كرامته التى يعتز بها فكان سلاحه الوحيد اعتزال الناس ليبعد بكرامته عن المعارك الدامية بين الفنانين فنشأ خجولا غير اجتماعى لولا علاقته بالمطرب عبد الحليم حافظ.

60 أغنية جمعت بين حليم والطويل

مشوار طويل استمر بين حليم والطويل، نتج عنه أكثر من 60 أغنية، ما بين وطنية وعاطفية وأغاني أفلام كتبها كبار الشعراء والمؤلفين منها: الحلو حياتي، قولوا له الحقيقة، بتلومونى ليه، على قد الشوق، الحلو حياتي، في يوم في شهر في سنة، جواب، صدفة، في يوم من الأيام، بعد إيه، بلاش عتاب التي كانت آخر أغنية عاطفية غناها حليم لكمال الطويل.

تأثر بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل

ولد الموسيقار كمال الطويل في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 1922 فى مدينة طنطا حيث كان والده فى بعثة دراسية بإنجلترا فكان جده الذى يعشق الموسيقى يصطحبه إلى مولد السيد البدوى ليستمع إلى أساطين التلاوة فتفتحت آذانه على صوت الشيخ مصطفى إسماعيل ومنشدى الموالد.

الموسيقار كمال الطويل



ترك كمال الطويل الموسيقى فى البداية واتجه إلى الرسم فعمل رساما فى الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة فى رسم وتصغير وتكبير الخرائط والرسوم بأجر 12 جنيها شهريا، ومع الوقت عاوده الحنين إلى الغناء فالتحق بمعهد جمجوم الأهلى لتعلم الموسيقى بالإسكندرية مقابل 30 قرشا فى الشهر وانتظم فى الدراسة أربع سنوات، ثم تتلمذ على يد المطربين الكبيرين عباس البليدى وعبده السروجى، ثم تعرف على الملحن رؤوف ذهنى وعازف الكمان أنور منسى.

أول ألحانه مع فايدة كامل

اتجه كمال الطويل إلى دراسة الموسيقى وتعلم أصولها بمعهد الموسيقى والمسرح فانضم الى دفعة عبد الحليم حافظ وفايدة كامل وأحمد فؤاد حسن، واستطاع عبد الحليم حافظ إقناعه بالتلحين بدلا من الغناء، فذهب كمال يبحث فى قصائد والده واختار منها قصيدة (إلهى ليس لى إلاك عونا.. فكن عونى على هذا الزمان) واختار له عبد الحليم فايدة كامل لتغنيها، فكانت اولى الحان الطويل، ثم اختار قصيدة اخرى غنتها شادية تقول (قل ادع الله إن يمسسك ضر) ثم التحق بالإذاعة وألحق معه عبد الحليم ليبدأ مشوار التلحين له ليقدم اكثر من 60 أغنية لعبد الحليم وحده بدأها بقصيدة "لقاء" ثم الحلو حياتي، قولوا له الحقيقة، بتلومونى ليه، على قد الشوق، الحلو حياتي، في يوم في شهر في سنة، جواب، صدفة، في يوم من الأيام، بعد إيه، بلاش عتاب التي كانت آخر أغنية عاطفية غناها حليم لكمال الطويل.

عبد الحليم حافظ وكمال الطويل



من مجموعة الأغانى الوطنية التى لحنها كمال الطويل تأليف الشاعر الفنان صلاح جاهين وغناها عبد الحليم: بالاحضان يا بلادنا يا حلوة، المسئولية، إنذار، صباح الخير يا سينا، بركان الغضب، احنا الشعب، صورة، أحلف بسماها، اضرب وغيرها.

الطويل مع نجاة الصغيرة والدكتور حاتم والموجى



قام كمال الطويل بالتلحين لأغنية اسمر يا اسمرانى التى غنتها فايزة أحمد، ولنجاة " الشوق والحب حلى، وليلى مراد ليه خليتنى أحبك، ووردة " بكرة ياحبيبى يحلو السهر، ومحمد قنديل " يارايحين الغورية، ولمحمد عبد المطلب " الناس المغرمين مايعملوش كدة، ومن آخر ما لحن كمال الطويل أغنية “علي صوتك بالغنا” التي غناها محمد منير فى حدوتة مصرية.

والله زمان يا سلاحى أشهر أغانيه لأم كلثوم

ولأم كلثوم لحن كمال الطويل أشهر أغانيها الوطنية "والله زمان يا سلاحى" التى كتبها صلاح جاهين وغنتها عام 1956 أيام العدوان الثلاثى والتى اعتمدت نشيدا وطنيا لمصر، كما لحن لها أغنيتين دينيتين من كلمات طاهر أبو فاشا هما: لغيرك ما مددت يدا، غريب على باب الرجاء.

موسيقى خلى بالك من زوزو

كما قدم الموسيقار كمال الطويل الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام منها: عودة الابن الضال، المصير، إسكندرية نيويورك مع المخرج يوسف شاهين، وقدم ألحان أغانى فيلم “خللي بالك من زوزو” لسعاد حسنى وأيضا موسيقى مسلسل “أنا وهو وهي” فى التليفزيون.

الملحن كمال الطويل

تعرضت بعض اغانى كمال الطويل للاعتراض والمنع من الغناء وخاصة الأغاني التى اصطحب فيها الطويل الصاجات فى الإيقاع كأداة موسيقية فرفضت الإذاعة اللحن لأن الصاجات تستخدمها الراقصات بأيديهن فى الرقص وهى بذلك عيب شرعا والاذاعة لا تسمح بهذا العيب، كما منعت اغنية ليلى مراد ليه خلتنى احبك فى كوبليه فين اهرب من ذنبك على اعتبار أن الذنب خروج عن الأخلاق العامة، ومن الصدامات التى تعرض لها ايضا حين رفض المسئولين في البداية لحن أغنية "صورة" التي كتبها الشاعر صلاح جاهين لصدمته في ابتعاد الثورة عن أهدافها وعدم تحقيقها لأحلامه.



وتعليقا على منع رفضى تلحين "صورة" قال كمال الطويل: كنا مجموعة من الشباب لديهم إيمان قوى بالثورة وكنا مؤمنين بأن عبد الناصر لم يكن يعلم شيئا عن التجاوزات التي تحدث وإن كنا لا ننفى عنه المسئولية من حيث أنه القائد، لسوء بختى ذهبت مشحونا لعبد الحليم حافظ بعدما تحدث معى صلاح جاهين عن فكرة أغنية صورة وقلت له الأغنية جميلة لكنى اتخذت قرارا في نفسى بعدم تلحينها وهذا القرار صعب علي لأن الأغنية رائعة بالفعل، وفى زيارة لعبد الحليم قابلت شمس بدران وكان أخطر رجال الثورة ولم أكن أعرفه فبادرنى قائلا: يعنى ايه مش حاتلحن صورة؟

كمال الطويل فى حوار تليفزيونى



أضاف كمال الطويل: قلت له وأنت إيه علاقتك بالموضوع أنا معنديش مزاج ألحن؟ فقال لى: تصور بقى أن أغنية السنة اللى الريس والشعب مستنيها هاتبقى تحت رحمة أن لك مزاج ومالكش مزاج، قلت سأسافر مع عائلتى، فقال أجّل سفرك بعد تلحين الأغنية فرفضت تأجيل السفر" بانفعال، وخرجت الى بيت الصحفى محمد التابعى احكى له ماحصل، فقال لى: يا خبر أبيض أنت متعرفش مين هو شمس بدران.. ده أخطر رجال الحكم في مصر.. وفى صباح اليوم التالى فوجئت بقرار منعى من السفر أنا وزوجتى فعلمت أنهم عملوا اللازم، وعلمت أن عبد الحليم قال لشمس بدران إذا لم يلحن الطويل الأغنية فلم أغنيها، في اليوم التالى اتصلت بعبد الحليم وقلت له إننى سألحن الأغنية".

انتقد لعدم إجادته العزف على العود

نظرا للنجاح الذى حققته الحان كمال الطويل انتقده البعض بأنه كيف لملحن لا يجيد العزف على العود أو البيانو بالرغم من احترافه مهنة التلحين، وأنه لذلك لا يجدد في الموسيقى، فكان رده: هذا ليس عيبا، إنني أعزف على العود لكنى لا أجيد العزف، وأنا لست بحاجة إلى إتقان ذلك، فأنا أرسم خطوط اللحن على البيانو أو العود، وليس مفروضا أن يكون الملحن عازفا ماهرا.