إعلام عبري يكشف تفاصيل العثور على جثة غفيلي بقطاع غزة

18 حجم الخط

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن جثة غفيلي، آخر أسير إسرائيلي، تم العثور عليها في قبر جماعي فلسطيني يضم عشرات الجثث بقطاع غزة.

ويُعد هذا الإعلان اختتامًا لملف الأسرى الإسرائيليين في القطاع، بعد استعادة جميع الأسرى الأحياء والجثث، وفقًا لما أعلنته الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جثة الرهينة الإسرائيلي الأخيرة تم استعادتها من قطاع غزة، مؤكدًا أنه بذلك جرى استعادة جميع الرهائن الإسرائيليين العشرين الأحياء، إضافة إلى جميع القتلى.

ترامب: استعادة جثة الرهينة الإسرائيلي في غزة عمل رائع

ووصف ترامب ما جرى بأنه «عمل رائع»، في إشارة إلى الجهود التي أسفرت عن استعادة الرهائن الأحياء والجثامين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن التعرف على الجثة الأخيرة المتبقية في غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة آخر أسير في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: استعدنا كل الأسرى والجثث من غزة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أعدنا الجميع كما وعدنا.



وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن من مصلحة إسرائيل تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستحمل أهدافًا مختلفة وأكثر وضوحًا على المستويين العسكري والسياسي.



وجاءت تصريحات نتنياهو في إطار حديثه عن تطورات الوضع فيما يتعلق باتفاق غزة، وسط ترقب إقليمي ودولي لمسار المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

نتنياهو: نزع سلاح حماس أولوية المرحلة المقبلة

وأوضح نتنياهو أن الهدف الرئيسي في المرحلة القادمة يتمثل في نزع سلاح حركة حماس، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق ما وصفه بـ«الأمن طويل الأمد» لإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.