نتنياهو يزعم: من مصلحتنا تسريع الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن من مصلحة إسرائيل تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستحمل أهدافًا مختلفة وأكثر وضوحًا على المستويين العسكري والسياسي.

وجاءت تصريحات نتنياهو في إطار حديثه عن تطورات الوضع فيما يتعلق باتفاق غزة، وسط ترقب إقليمي ودولي لمسار المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.



نتنياهو: نزع سلاح حماس أولوية المرحلة المقبلة

وأوضح نتنياهو أن الهدف الرئيسي في المرحلة القادمة يتمثل في نزع سلاح حركة حماس، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق ما وصفه بـ«الأمن طويل الأمد» لإسرائيل.

وأضاف أن أي ترتيبات مستقبلية في غزة يجب أن تضمن عدم قدرة حماس على إعادة بناء قوتها العسكرية أو تهديد إسرائيل مرة أخرى.

نتنياهو: أعدنا الأسرى والجثث كما وعدنا



وفيما يتعلق بملف الأسرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «أعدنا الجميع كما وعدنا.. الأسرى والجثث»، في إشارة إلى التزام حكومته بإعادة المحتجزين الإسرائيليين، سواء الأحياء أو القتلى، مؤكدًا أن هذا الملف كان وسيظل على رأس أولويات القيادة الإسرائيلية.

تداعيات سياسية وإنسانية متوقعة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات المرحلة الثانية على المدنيين والبنية التحتية.

ولا تزال هناك مخاوف من فتح الباب أمام تصعيد إسرائيلي جديد بعد تسليم الأسرى والجثث، في مقابل محاولات لإعادة رسم المشهد السياسي والأمني في القطاع خلال الفترة المقبلة.

