حماس: على الاحتلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملًا دون مماطلة أو انتقاص

اتفاق غزة، أكدت حركة حماس أن على الاحتلال الإسرائيلي الالتزام الكامل بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار دون انتقاص أو تسويف، مشددة على أن أي مماطلة أو محاولة للالتفاف على الاتفاق تُعد خرقًا صريحًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها بوساطة إقليمية ودولية.



وشددت الحركة على ضرورة احترام الاستحقاقات المتفق عليها باعتبارها أساسًا لتهدئة مستدامة ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



فتح معبر رفح دون قيود وإدخال احتياجات القطاع



وطالبت حماس الاحتلال بفتح معبر رفح في الاتجاهين دون أي قيود، بما يضمن حرية حركة الأفراد وسرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكدت الحركة ضرورة إدخال احتياجات قطاع غزة بالكميات المطلوبة، ورفع الحظر عن أي مواد أساسية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها السكان.



انسحاب كامل للاحتلال من قطاع غزة وتسهيل عمل اللجنة الوطنية



كما شددت الحركة على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسهيل عمل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدة أن أي وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع يتعارض مع روح الاتفاق وأهدافه.



حماس تؤكد على التعاون مع الوسطاء في ملف الأسرى الإسرائيليين



وأوضحت حماس أنها زودت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولًا بأول، ما أسهم في التمكن من العثور على جثمان آخر أسير، في إطار التزامها بتنفيذ ما عليها من بنود متعلقة بملف الأسرى الإسرائيليين



تأكيد حماس على تنفيذ اتفاق غزة كمدخل للتهدئة



واختتمت حركة حماس بيانها بالتأكيد على مطالبة الاحتلال باستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ودخول المساعدات الإنسانية، والانسحاب من قطاع غزة، معتبرة أن الالتزام الكامل بالاتفاق يمثل المدخل الحقيقي لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد.

