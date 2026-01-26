شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تعلن عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف

18 حجم الخط

أعلنت شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة.

حاجة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لعدد من الوظائف

وتضمنت الوظائف التي أعلنت عنها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء كل من:

مدير الادارة العامة لإيرادات مصر الجديدة والنزهة بقطاع الشئون التجارية لمصر الجديدة.

مدير الإدارة العامة لصيانة أنظمة التحكم الآلي لقطاع شمال بقطاع التحكم الآلي شمال بقطاعات التحكم والوقاية والاتصالات.

شروط التقدم للوظائف الجديدة

وتضمنت الشروط التي حددتها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لقبول طلبات التقدم لشغل الوظائف الجديدة كالتالي:

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

أن يقدم اقتراحاته لتطوير الوحدة المراد شغل رئاستها أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاية الإنتاجية بها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

على المتقدمين لشغل وظائف رئيس قطاعات - رئيس قطاع - مدير عام تقديم أصل صوره ضوئية لجميع المستندات، وجميع الأصول والصور الضوئية دون تكريم أو تدبيس للنسخ

يشترط في المتقدم استيفاء الشروط العامة للتعيين طبقا للائحة نظام العاملين لشغل الوظيفة القيادية المعلن عنها وقت تاريخ بداية الإعلان - مع مراعاة أحكام لائحة نظام العاملين ومراعاة الفتاوى والتعليمات الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن قواعد احتساب المدد الكلية المطلوبة للترقي لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها فيما يخص الأجازات الخاصة بدون مرتب وتسويات المؤهلات العليا.

إحضار 6 صور فوتوغرافية حديثة، و4 صور من بطاقة الرقم القومي ترفق بمذكرة المعلومات وكذلك أصل نتيجة تحليل المواد المخدرة والمسكرة.

على المتقدمين من داخل قطاع الكهرباء والطاقة ومن غير العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تقديم بيان حالة وظيفية على أن يشمل | تقارير الكفاءة والجزاءات والتدرج الوظيفي والأجازات والدورات التدريبية ويتم اعتماده من رئيس مجلس الإدارة بجهة عمله وكذا الموافقة على التقدم للوظيفة المعلن عنها والشركة غير مسئولة عن توفير سكن للمغتربين المتقدمين للإعلان

تقدم الطلبات مستوفاة الدمغة بمبلغ ١٠ جنيهات، والمستندات سالفة الذكر منسوخه على الحاسب الآلي، وتسلم باليد بمكتب متابعة رئيس قطاع الموارد البشرية لمدة ١٢ يوم في موعد أقصاه يوم السبت الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٢٢ وسيعلن عن موعد المقابلة ولن يعتد بالطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.

