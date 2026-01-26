جدل داخل تشريعية النواب بشأن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

18 حجم الخط

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، تباينا في موقف النواب بشأن تعديلات قانون الكهرباء التى تتضمن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائى.



حيث رفض النائب ضياء الدين داود تعديلات قانون الكهرباء التي تغلظ العقوبات على جرائم سرقة الكهرباء.



وقال داود، إن المذكرة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة خلت من بيانات سرقة الكهرباء، كما لم توضح الأثر التشريعي للقانون الحالي بعدما سبق أن غلظت العقوبات.



وأضاف "الحكومة تقول نقدم مشروع قانون علشان نجيب حق المصريين من الناس التي تسرق طب ما الشعب يقول الحكومة سرقاني"

وتساءل "مباحث الكهرباء تنزل وتضبط وتعمل محضر وبعدين تروح لمادة التصالح أتصالح على أيه أحد أكبر مراكز الأشعة في محافظة مثل دمياط معمول له محضر بأكثر من مليون و800 ألف جنيه وفحصوا العداد قالوا العداد لم يفتح بس هناك تلاعب".

وأوضح أن في هذا الواقعة تم الاستعانة بأساتذة واستشاريين وقالوا "إن الاستهلاك يوازي قيمة ما يدفعه، يروح لمين".



محطات سيمنز

وقال داود "لما نبدأ عمل تعديل ونحافظ على الكهرباء التي دفع المصريون ثمنها لأنهم تحملوا تبعات الاقتراض لبناء محطات سيمنز وغيرها، لابد أن نناقش السياسة المرتبطة بضبط النصوص فهي مسألة سياسية وليست فنية فقط، لابد أن نعرف الأثر التشريعي من 2020 و2015".

تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء



وافق الدكتور صلاح فوزي عضو مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

وقال فوزي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية اليوم إن سبب الموافقة أنه يشدد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي وأضحى التشديد أمرًا لازمًا لمواجهة هذه الظاهرة.



وتابع، أما السبب الثاني، فهو إن المشروع أفرد بابًا مكتملًا في مادة صريحة للتصالح وفتح الباب للتصالح بديلًا عن العقوبات السالبة للحرية، موضحًا أن معظم تشريعات العالم تتجه في العديد من التجريم إلى التصالح أو التسويات.

وقال فوزي إن "هذه سياسية تشريعية متميزة تتفق مع ما هو موجود في دول العالم كافة".

وقال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في وقت تتضاعف فيه أعمال سرقة الكهرباء.



وأكد أهمية تشديد العقوبة على الموظفين الذين يرتكبون جرائم متعلقة بتوصيل الكهرباء بطريقة غير سليمة، وأوضح أن هذه جريمة لا يوجد بها حسن نية لأن العامل في الكهرباء يعرف القانون والأساليب القانونية الواجب اتخاذها لتوصيل الكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.