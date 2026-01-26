الفتوى ودورها في الحفاظ على الهوية، لقاء فكري مع الدكتور نظير عياد بمعرض الكتاب (صور)

18 حجم الخط

ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أُقيم اللقاء الفكري بعنوان “الفتوى ودورها في الحفاظ على الهوية” بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حيث تناول اللقاء الدور المحوري للفتوى الرشيدة في صون الهوية الدينية والوطنية.

وأدار اللقاء الإعلامي محمود عبد الرحمن، الذي فتح محاور النقاش حول أهمية تجديد الخطاب الديني، ومسؤولية الفتوى في التعامل مع قضايا العصر.

مفتي الجمهورية

وأكد مفتي الجمهورية، خلال كلمته، أن الفتوى تمثل أحد أهم أدوات الحفاظ على استقرار المجتمع وهويته، مشددا على ضرورة أن تصدر عن علماء مؤهلين يمتلكون أدوات الفهم الصحيح للنص والواقع، محذرا من خطورة الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور نظير عياد إن البحث عن الفتوى لا ينفصل عن البعد النفسي والسلوكي للمستفتي، مؤكدا أنه لا بد أن يكون المفتي ملم بكافة الجوانب النفسية والسلوكية للإنسان، حتى يتمكن من إصدار فتوى منضبطة ومناسبة للحالة المعروضة عليه.

وأوضح أن قول المفتي بأنه موقع عن الله تبارك وتعالى هو بالغ الخطورة، وليس أمرا سهلا، ما يفرض على المفتي قدرا كبيرا من الحذر والمسئولية في هذا التفويض، وأن وجود اختلاف في الفتاوى قد يرجع إلى اختلاف وجهات النظر أو الاجتهاد أو حتى النسيان في بعض الأحيان.

وشدد على أن هناك مسائل كبرى يجب أن تترك للمؤسسات العامة المختصة بالفتوى، خاصة القضايا المتعلقة بالحلال والحرام، والكفر والايمان، ولا يجوز تركها للفتاوى الفردية أو الخاصة، لما تحمله من تأثير مباشر على المجتمع.

وأضاف أنه في بعض الفتاوى المتخصصة يتم الاستعانة بأهل الخبرة، كالأطباء أو علماء النفس، خاصة في القضايا الطبية أو النفسية، وذلك لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مؤكدا أن الفتوى لا تبنى على الرأي الخاص بل على العلم والتشاور والتكامل بين التخصصات.



وأشار إلى أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص، موضحا أن الفتوى ليست علما فقط، بل هي مهارة تمارس إلى جانب العلم، تتطلب وعيا بواقع الناس وظروفهم المختلفة.

وفي نفس السياق كشف عن إنشاء المؤسسة المصرية للإفتاء مركز متخصص لدراسة الفتوى، يهدف إلى إعداد المفتي إعدادا علميا ومهنيا متكاملا، يشمل دراسة علم النفس والاجتماع والسياسة، إلى جانب العلوم الشرعية، بما يضمن صدور فتاوى منضبطة تراعي الواقع.

واكد على أن الفتوى الخاصة قد تتغير بتغير الأشخاص والمواقف، مشيرا الى القاعدة المعروفة لكل مقام مقال، ولكل مقال مقام.



وأكد على جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني، من خلال البحث العلمي والرصد والتحليل، إضافة إلى التواصل مع الشباب بلغة معاصرة تستوعب تساؤلاتهم وتحدياتهم.

