الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

عبر منصة مصر العقارية، خطوات تخصيص شقق سكن مصر

شقق
شقق
18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء حجز وتخصيص شقق سكن مصر اليوم الإثنين 26 يناير الجاري، وذلك لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وسددوا قيمة جدية الحجز وفقا لرغباتهم. 

 الشقق تأتي ضمن طرح 25 ألف شقة بالمرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وسيتم البدء في إجراءات التخصيص الإلكتروني من خلال منصة مصر العقارية.

وكشفت منصة مصر العقارية عن تنظيم مرحلة تخصيص الشقق كالتالي:

-الدخول لمرحلة التخصيص يقتصر على المواطنين الذين:

• سددوا جدية الحجز كاملة.
• استوفوا جميع الشروط المعلنة.
تم إيقاف الحسابات التي لم تستكمل سداد جدية الحجز.

المؤهلون فقط سيتمكنون من الدخول إلى رابط التخصيص واختيار وحداتهم عبر النظام الإلكتروني المعتمد.

كما تم تفعيل أنظمة تحقق وتأمين ذكية (reCAPTCHA) لضمان حماية المنصة، ومنع التلاعب، ووصول الوحدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.

وطرحت وزارة الإسكان عبر المنصة 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية. 

وضم الطرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: "نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكنية، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق التنمية العمرانية التنمية العمرانية الشاملة المرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

التنمية المحلية: تكليف مراكز شبكات المرافق بـ 10 محافظات بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين

الثلوج والأمطار المتجمدة تشل مدنا أمريكية وتغرق أكثر من 847 ألف شخصا في الظلام

مسلسلات رمضان 2026، كزبرة يعمل بسوق الخضار ضمن أحداث بيبو

الفيس فضح الواقعة، حبس سائق وعامل بتهمة تعاطي المخدرات داخل ميكروباص في النزهة

خدمات

المزيد

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

شروط التنازل عن ترخيص المحال العامة وفقا للقانون

سعر السمك اليوم، البلطي يقفز 12 جنيهًا في سوق العبور

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف على الضوابط والشروط المنظمة للعمل داخل الصيدليات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية