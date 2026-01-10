مسلسلات رمضان 2026، آسر يس يواصل تصوير "اتنين غيرنا" بالشيخ زايد

18 حجم الخط

يواصل الفنان آسر يس والفنانة دينا الشربيني تصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسل “اتنين غيرنا” المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني عام 2026، داخل مدينة الشيخ زايد، وسيتم عرضه عبر قنوات، CBC، الحياة، DMC، ON E.

مسلسل اتنين غيرنا في رمضان 2026

وكان الفنان آسر ياسين ودينا الشربيني، احتفلا ببداية تصوير مسلسل “اتنين غيرنا”، داخل لوكيشن التصوير، وقام أبطال المسلسل بتقطيع تورتة الاحتفال، وسط حضور المنتج محمد السعدي وعدد من فريق الإنتاج والإخراج

ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تصوير المسلسل خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

قصة مسلسل اتنين غيرنا

وتدور أحداث مسلسل "اتنين غيرنا" حول مدرس ثانوي يعمل في مدرسة دولية منفصل عن زوجته، يتعرف بالصدفة على ممثلة مشهورة تلعب دورها دينا الشربيني تعاني في حياتها الخاصة، لتنشأ بينهما قصة تتطور إلى حب ولكنه يواجه العديد من الصعوبات.

ويشارك في العمل بجانب آسر ياسين ودينا الشربيني كل من: صابرين النجيلي، وأحمد حسن، وياسمينا العبد، ناردين فرج، محمد السويسي، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 15 حلقة ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.