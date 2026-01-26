معهد بحوث أمراض العيون يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز المهارات الجراحية للأطباء

18 حجم الخط

وقع معهد بحوث أمراض العيون، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون بهدف إطلاق برنامج تدريبي يُعد الأول من نوعه في مصر، يركز على نقل المهارات الجراحية العملية للأطباء باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة الجراحية المتقدمة، وأحدث الممارسات العالمية في جراحات العيون.

ويركز البرنامج الذي وقع المعهد البروتوكول الخاص به مع جمجوم فارما للصناعات الدوائية، على تنمية المهارات الجراحية العملية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تحاكي الواقع الجراحي، والارتقاء بمستوى الممارسة الطبية بما ينعكس بشكل مباشر على سلامة المرضى وجودة النتائج العلاجية.

دعم وتطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب المهني في مجال طب وجراحة العيون

ويهدف البرنامج لدعم وتطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب المهني في مجال طب وجراحة العيون، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين القطاع الدوائي والمؤسسات العلمية المتخصصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في مصر، ومن المتوقع أن يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في التعليم الطبي المهني في مجال العيون.

خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعات الدوائية

وقال الدكتور هشام علي هاشم، رئيس معهد بحوث أمراض العيون: إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعات الدوائية.

ولفت هاشم إلى أنه من خلال هذه الشراكة سيتم تقديم برامج تدريبية متقدمة تركز على التطبيق العملي، بما يسهم في تطوير مهارات الجراحين، ودعم التعليم الطبي المستمر، وتحسين جودة الرعاية المقدمة لمرضى العيون”

