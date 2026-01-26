الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يبحث مع نظيره السعودي آليات الاستعانة بشركات مصرية لتنفيذ مشروعات بالمملكة

لقاء المهندس شريف
لقاء المهندس شريف الشربيني ووزير الاسكان السعودي
18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثانيًا مع المهندس ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض، وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين.

فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض

وتم خلال اللقاء، مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان، والتخطيط العمراني، والتنمية الحضرية المستدامة.

كما تناول اللقاء بحث آليات الاستعانة بشركات مقاولات مصرية مؤهلة تمتلك القدرات الفنية والإدارية اللازمة، لدعم متطلبات تنفيذ المشروعات السكنية الكبرى الجاري العمل عليها في مختلف مناطق المملكة، في قطاعات البناء والتشييد، ومشروعات البنية التحتية والفوقية، بما يعزز من تكامل القدرات بين البلدين ويسهم في تسريع معدلات التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الإسكان والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا للتعاون البناء القائم على المصالح المشتركة والخبرات المتبادلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الاسكان منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض السعودية التنمية الحضرية التخطيط العمراني قطاعات البناء والتشييد

مواد متعلقة

وزير الإسكان يشارك في منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض

مستشار وزير الإسكان ورئيس مياه القناة يتفقدان محطة قرى التوطين بالقنطرة شرق

مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتفقدون المشروعات السكنية والخدمية للوقوف على مستوى التنفيذ ودفع العمل

من القاهرة التاريخية إلى عصر جديد، مشروعات صندوق التنمية الحضرية تُعيد الحياة للأحياء القديمة
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

سعر طن الأرز اليوم الإثنين 26-1-2026 في السوق المحلي

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية