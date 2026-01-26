وزير الإسكان يبحث مع نظيره السعودي آليات الاستعانة بشركات مصرية لتنفيذ مشروعات بالمملكة

18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثانيًا مع المهندس ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض، وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين.

فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض

وتم خلال اللقاء، مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان، والتخطيط العمراني، والتنمية الحضرية المستدامة.

كما تناول اللقاء بحث آليات الاستعانة بشركات مقاولات مصرية مؤهلة تمتلك القدرات الفنية والإدارية اللازمة، لدعم متطلبات تنفيذ المشروعات السكنية الكبرى الجاري العمل عليها في مختلف مناطق المملكة، في قطاعات البناء والتشييد، ومشروعات البنية التحتية والفوقية، بما يعزز من تكامل القدرات بين البلدين ويسهم في تسريع معدلات التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الإسكان والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا للتعاون البناء القائم على المصالح المشتركة والخبرات المتبادلة.

