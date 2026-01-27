أحمد فؤاد أنور: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني انتصار للدور المصري

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، يمثل انتصارًا للدور المصري.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت دون استجابة لمطالب إسرائيل بالتحكم الإداري المشترك للمعبر أو استعادة جثمان الجندي القتيل، ما يعكس تأثير مصر الدبلوماسي في الملف.

فتح المعبر تم دون استجابة للمطالب الاسرائيلية

وأكد في تصريح لفيتو، أن الاتفاق الذي يلزم حركة حماس ببذل كل جهودها لإعادةجثمان الجندى الاسرائيلى يعد دليلًا على الإفلاس والفشل الإسرائيلي، وأن إسرائيل عندما احتلت منفذ رفح بعد أشهر من أحداث 7 أكتوبر، كانت تعتبره "أسطوانة الأوكسجين" للمقاومة الفلسطينية حماس، لكنها اليوم اضطرت إلى فتحه دون تحقيق شروطها، في ظل ضغوط الأصوات المعارضة داخل الحكومة الإسرائيلية التي لم تجد سبيلًا سوى القبول بفتح المعبر دون الاستجابة لمطالبها أو الاعتراف بدولة فلسطين.

المجموعة الأكثر تطرفا فى الائتلاف الحكومى

وأكد أن المجموعة الأكثر تطرفا داخل الائتلاف الحكومي، مثل بن غفير ومالكا استروك وزيرة الاستيطان ووزيرة المواصلات، رفضت هذا القرار، وأن الخسائر الإسرائيلية تتضاعف مع كشف أن المعلومات حول مكان الجثمان المتبقي كانت متوفرة منذ شهور، لكن تم تجاهلها للتلاعب بمشاعر الرأي العام داخل إسرائيل وعائلة الجندي لأغراض شخصية ضيقة.

وأضاف أن ما كشفه ترامب بشأن أن الجثمان موجود في حي الشجاعية داخل الخط الأصفر فضح الحكومة الإسرائيلية داخليا وخارجيا.

يذكر ان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الإثنين، عن أنه سيتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة.

وأوضح المكتب أن إسرائيل ستفتح معبر رفح في غزة فور استكمال العملية الرامية إلى العثور على جثمان الرهينة ران غفيلي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أفاد، في وقت سابق مساء الأحد الماضي، بأن الجيش يبحث عن رفات ران غفيلي، آخر رهينة لا يزال في قطاع غزة، في مقبرة شمالي غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.