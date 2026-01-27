الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أحمد فؤاد أنور: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني انتصار للدور المصري

احمد فؤاد انور،فيتو
احمد فؤاد انور،فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، يمثل انتصارًا للدور المصري. 

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت دون استجابة لمطالب إسرائيل بالتحكم الإداري المشترك للمعبر أو استعادة جثمان الجندي القتيل، ما يعكس تأثير مصر الدبلوماسي في الملف.

فتح المعبر تم دون استجابة للمطالب الاسرائيلية 

وأكد في تصريح لفيتو، أن الاتفاق الذي يلزم حركة حماس ببذل كل جهودها لإعادةجثمان الجندى الاسرائيلى يعد دليلًا على الإفلاس والفشل الإسرائيلي، وأن إسرائيل عندما احتلت منفذ رفح بعد أشهر من أحداث 7 أكتوبر، كانت تعتبره "أسطوانة الأوكسجين" للمقاومة الفلسطينية حماس، لكنها اليوم اضطرت إلى فتحه دون تحقيق شروطها، في ظل ضغوط الأصوات المعارضة داخل الحكومة الإسرائيلية التي لم تجد سبيلًا سوى القبول بفتح المعبر دون الاستجابة لمطالبها أو الاعتراف بدولة فلسطين.

المجموعة الأكثر تطرفا فى الائتلاف الحكومى 

وأكد أن المجموعة الأكثر تطرفا داخل الائتلاف الحكومي، مثل بن غفير ومالكا استروك وزيرة الاستيطان ووزيرة المواصلات، رفضت هذا القرار، وأن الخسائر الإسرائيلية تتضاعف مع كشف أن المعلومات حول مكان الجثمان المتبقي كانت متوفرة منذ شهور، لكن تم تجاهلها للتلاعب بمشاعر الرأي العام داخل إسرائيل وعائلة الجندي لأغراض شخصية ضيقة. 

وأضاف أن ما كشفه ترامب بشأن أن الجثمان موجود في حي الشجاعية داخل الخط الأصفر فضح الحكومة الإسرائيلية داخليا وخارجيا.

يذكر ان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الإثنين، عن أنه سيتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة.

وأوضح المكتب أن إسرائيل ستفتح معبر رفح في غزة فور استكمال العملية الرامية إلى العثور على جثمان الرهينة ران غفيلي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أفاد، في وقت سابق مساء الأحد الماضي، بأن الجيش يبحث عن رفات ران غفيلي، آخر رهينة لا يزال في قطاع غزة، في مقبرة شمالي غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معبر رفح ء بنيامين نتنياهو الحكومة الاسرائيلية المتطرفة جثمان الجندى الاسرائيلى حركة حماس

مواد متعلقة

خبير قانون دولي: مصر أفشلت مخطط تكريس الاحتلال وفرضت احترام السيادة الفلسطينية في معبر رفح

إسرائيل تعلن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل محدود لعبور الأفراد

إعادة فتح معبر رفح، إعلام عبري يكشف تفاصيل التشغيل والجهة المراقبة لعمليات المرور

تقارير: فتح معبر رفح في الاتجاهين خلال 48 ساعة
ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية