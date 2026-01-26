احذري، استخدام الشيفينج أكثر من مرة يهدد صحتك

18 حجم الخط

الشيفينج من الأدوات التى تستخدمها معظم الفتيات فى الوقت الحالى للتخلص من الشعر الزائد بالجسم، وتقوم الفتيات بشرائها واستخدامها أكثر من مرة.

الشيفينج تعتبر من الأدوات الشخصية التى لا يجوز أن يستخدمها أكثر من شخص، لذا تستخدمها الفتيات أكثر من مرة دون الوعى بمدى صحة أو خطورة ذلك.

ويقول الدكتور كريم شرابى أخصائي التغذية العلاجية، إن الشيفينج التى تستخدم أكثر من مرة يمكن أن تؤذى صاحبتها، وللأسف معظم الفتيات تستخدم شفرة الحلاقة، ثم نتركها ثم أغسلها وتستخدمها ثم أغسلها وهكذا، وهذه السلوكيات لها عواقب خطيرة، لأن الشيفنج بعد أول استخدام أصبحت غير نظيفة وأصبح مصدر للعدوى.

مخاطر استخدام الشيفينج أكثر من مرة

وأضاف شرابى، أنه بعد الاستخدام تظهر جروحا صغيرة فى الجلد ما ينشئ بيئة خصبة للبكتيريا، والشفرة نفسها تحتفظ بالدم وخلايا الجلد والرطوبة هذا غير ظهور الصدأ عليها الذي يضاعف الخطر، فالصدأ ليس مجرد شكل بل بيئة مثالية لبكتيريا خطيرة على رأسها بكتيريا التيتانوس، ما يجعل استخدام الشيفينج أكثر من مرة يسبب التهابات جلدية وخراجات ودمامل وتصبغات وندبات، وفى حالات نادرة تحدث مضاعفات أخطر.

وتابع، أن هذه المخاطر لا تظهر مرة واحدة بل تبدأ باحمرار وحكة وتورمات وصديد وآلام بالجلد ثم تتفاقم المشكلة، لذا يجب عدم استخدام الشيفينج أكثر من مرة حتى لو تم تطهيرها بالكحول فتظل البكتيريا موجودة بها، لذا يجب الحذر حفاظا على الصحة.

