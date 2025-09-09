أستاذ أمراض جلدية يوجه نصائح للسيدات قبل إجراء جلسات إزالة الشعر بالليزر

وجه الدكتور عمر عزام أستاذ الأمراض الجلدية بـكلية طب قصر العيني، مجموعة من النصائح المهمة للسيدات قبل الإقدام على عمل جلسات إزالة الشعر الزائد بالليزر.

وقال عزام في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه في المقام الأول يجب على السيدات المقبلات على جلسات إزالة الشعر بالليزر الذهاب إلى المراكز المعتمدة لذلك والتي يقوم عليها أطباء متخصصين.

وأضاف، يجب أن تفهم السيدة جيدا قبل إجراء جلسة الليزر ما الذي تعاني منه كمريضة، والأسباب الأساسية لوجود شعر زائد لديها، وكم عدد الجلسات المتوقعة بالنسبة لحالتها.

ولفت عزام إلى أن معظم السيدات يلجأن لعمل جلسات إزالة الشعر بالليزر خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أنه من المفترض ألا تتعرض السيدة للشمس قبل جلسة إزالة الشعر بالليزر بفترة لا تقل عن 10 أيام لأسبوعين، حيث أن السمرة المكتسبة من التعرض لأشعة الشمس تجعل البشرة أكثر عرضة للإصابة بأضرار ومضاعفات.

وأوضح أن التعرض للشمس أيضا بعد جلسة إزالة الشعر بالليزر يعرضها كذلك للضرر، مهما حاولت السيدة من اتخاذ محاذير وتدابير.

أهمية معرفة التاريخ المرضي للسيدة قبل إجراء جلسة الليزر

ونبه أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العيني، إلى أنه من الضروري أن يوضح الطبيب للمريضة كل تلك الأمور بشكل صريح حتى لا يتسبب لها في أذى أو ضرر، كما أنه يجب عليه أن يعرف التاريخ المرضي لها قبل أن يقرر لها عمل جلسات الليزر.

ونبه كذلك على المريضة إذا كانت لديها تفاعلات حساسية أن تخبر الطبيب قبل إجراء الجلسة، لافتا إلى أن هناك بعض السيدات لديهن حساسيات ضوئية من الحرارة والشمس، ويحتجن إلى استخدام كميات معينة من الليزر حتى لا يحدث لهن تفاعل ضوئي حراري.

واستطرد قائلًا، أن هناك أيضًا بعض الأدوية تسبب التحسس الضوئي لدى المريضة، لذلك يجب عليها إخبار الطبيب بكل ما تتناوله من أدوية، وفي هذه الحالة ينصحها الطبيب بوقف تناول هذه الأدوية لفترة.

وأكد أنه في حالة العمليات الجراحية بالليزر يحتاج الطبيب للتأكد مما إذا كان المريض يتناول أدوية للسيولة أولًا، وإذا كان يتناولها فإن الطبيب ينصحه بوقف تناولها لمدة يحددها نوع الدواء نفسه، حتى لا يكن عرضة للنزيف.

