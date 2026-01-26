قيادي ناصري: صلابة الموقف المصرى وراء إعادة فتح معبر رفح

18 حجم الخط

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن الالتزام المصري بـدعم القضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي لعب دورًا حيويًا في إفشال محاولات إسرائيل لفرض تواجد لها داخل معبر رفح، وبالتالي رضوخ الجانب الإسرائيلي للمطالب المصرية يعكس الدور المصري في الدفاع عن السيادة الفلسطينية والحق الفلسطيني في إقامة دولته على كامل ترابه الوطني ورفض أي مساعٍ لتكريس الاحتلال.

رفض الشروط الإسرائيلية رغم الضغوط الأمريكية يمثل سابقة مهمة في التعامل مع ملف غزة

وأكد في تصريح خاص لفيتو أن نجاح مصر في رفض الشروط الإسرائيلية رغم الضغوط الأمريكية يمثل سابقة مهمة في التعامل مع ملف غزة، موضحًا أن هذا الموقف المصري بمثابة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الحلول الدائمة للقضية الفلسطينية يجب أن تقوم على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، وليس على فرض شروط الاحتلال بالقوة أو بالضغوط السياسية.

معبر رفح اليوم هو اختبار حقيقي للمجتمع الدولي

وواصل جلال حديثه قائلًا إن معبر رفح هو اختبار حقيقي للمجتمع الدولي: هل سيقف إلى جانب القانون الدولي والحقوق الفلسطينية المشروعة، أم سيستمر في ازدواجية المعايير والانحياز للاحتلال؟ مضيفًا أن الموقف المصري الواضح والحاسم يضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وقال: لسنا بصدد مجرد فتح معبر، بل بصدد الدفاع عن مبادئ السيادة الوطنية والحق في تقرير المصير، وهي حقوق لا تقبل المساومة أو التفاوض.

وتابع أن معبر رفح يمثل رمزًا للسيادة الفلسطينية ومنفذًا حيويًا للحياة في قطاع غزة لدخول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وبالتالي المعبر ليس مجرد نقطة عبور حدودية، بل هو تعبير عن حق الشعب الفلسطيني في التواصل مع العالم الخارجي، وفي استقبال المساعدات الإنسانية والطبية، وفي ممارسة حياته الطبيعية، لافتًا إلى أن أي تواجد إسرائيلي في هذا المعبر يعني عمليًا استمرار الحصار والسيطرة الاحتلالية، وهو ما يتعارض كليًا مع قرار مجلس الأمن رقم 242 والقرارات الدولية اللاحقة التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.