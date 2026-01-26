جلسة النطق بالحكم على شخص قتل زوجته في كرموز بالإسكندرية اليوم

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم جلسة النطق بالحكم على "م.ر.ع" لاتهامه بقتل المجنى عليها "ر.ال.ع" زوجته.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفى والمستشار شريف جبر، والمستشار عمر سليم، والمستشار أحمد راجح رئيس النيابة الكلية، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.

تعود أحداث القضية المقيدة رقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة كرموز بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها وطعنها بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أن المجنى عليها "ر.ال.ع" ربة منزل، تزوجت من المتهم "م.ر.ع" منذ سنوات، وأنجبت منه طفلين، ونشبت بينهما خلافات زوجية، ومنغصات العيش بدايتها، حيث تدهور بالمتهم الحال وتملك منه الفشل وتوقف عن توفير الزاد لأهل بيته، لمدة قاربت العامين، ترك زوجته المجنى عليها وطفليها بلا مصدر دخل سوى ما توفره هى من عملها، مما دعاها لمقاضاته لتوفير نفقتها ونفقة الصغار، وخلال تلك الفترة أمطر المتهم زوجته بسيل من مكالمات التهديد والوعيد، أملا منه أن تكف عن مطالبته بحقها، فى مطلبات الحياة وأن تتنازل عن حقها فيما تملكه بالوحدة السكنية محل إقامتها، وفى يوم الواقعة حضر المتهم ليلا طارقا باب الوحدة السكنية بقوة وعنف وكسر باب الشقة، ودلف مشهرا سلاح أبيض "سكين" وطعن المجنى عليها عدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.