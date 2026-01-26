الإثنين 26 يناير 2026
ثقافة وفنون
ثقافة وفنون

إقبال متوسط على معرض القاهرة للكتاب مع الساعات الأولى من اليوم الإثنين

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، اليوم إقبالا متوسطا، مع الساعات الأولى من اليوم الإثنين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.  

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتوافد الجمهور على معرض الكتاب من مختلف الأعمار، وسط حالة من البهجة والسعادة التي سيطرت على زوار معرض القاهرة للكتاب.  

القاعة الرئيسية (بلازا 1) 

معرض الكتاب 2026، تستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يرسخ مكانته كأضخم حدث ثقافي في العالم العربي، حيث يشهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا ومشاركة دولية متميزة. 

وتتواصل الأنشطة في يومها الخامس، الموافق الإثنين 26 يناير 2026، تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا"، مع احتفاء خاص بـالأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض.

القاعة الرئيسية (بلازا 1)

وتستهل القاعة الرئيسية نشاطها في تمام الـ 12 ظهرًا بندوة حول "الإرهاب الفكري وتأثيره على الهوية والأمن المجتمعي"، بمشاركة اللواء محمود الرشيدي، والدكتور نور أسامة، والعميد هشام عقل، واللواء هشام وهدان، ويديرها الإعلامي يوسف عابدين. 

وفي تمام الـ 2 مساء، تنطلق ندوة "حوارات نجيب محفوظ.. قراءة في الوعي الجمالي والفكري"، بمشاركة  محمد سلماوي، ومحمد الشاذلي، ويوسف القعيد، مع استضافة المترجم البولندي جورج يعقوب.

وتتابع القاعة فعالياتها في الـ 4 عصرا بمناقشة "دور الهوية القومية في تعزيز مفهوم الانتماء للأجيال Z وألفا"، ويتحدث فيها الدكتور محمد أحمد مرسي، ومحمود المملوك، والنائبة منى قشطة، والدكتور نور الشيخ، بإدارة مصطفى كريم. 

وتختتم فعاليات القاعة في الـ 6 مساء بلقاء فكري حول "الفتوى ودورها في الحفاظ على الهوية"، يتحدث فيه الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ويدير اللقاء الدكتور محمود عبد الرحمن. 

القاعة الدولية (بلازا 2)

تبدأ القاعة الدولية برنامجها المهني "القاهرة تنادي" في الـ 12 ظهرا، حيث تناقش "تحديات النشر العالمي والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة الشيخ فيصل بن الشيخ منصور وشريف بكر، ونيستوراس بولاكس، ويديرها سيمون دي جوكاس.  

وفي الـ 2 مساء، يسلط المعرض الضوء على "الدراسات العربية في رومانيا" (ضيف الشرف)، لمناقشة التاريخ والحاضر والترجمة كأداة للفهم الثقافي، بإدارة محمد سويلم.

أما في الـ 4 عصرا، فتقام ندوة "كتاب وجوائز" حول الدكتور وائل فاروق وحصوله على جائزة اتحاد الصحفيين المتوسط، بمشاركة الدكتور حسين محمود وعمرو خفاجي، وإدارة سيد محمود. 

وتختتم القاعة يومها في السادسة مساء بندوة مميزة حول "كتابات الدبلوماسيين المصريين خلال عام 2025"، بمشاركة السفراء أشرف عقل، وعبير بسيوني، ومحمد مصطفى، ومرفت تلاوي، وناجي غابة، والسكرتير الثالث هاجر عبد اللطيف، ويديرها السفير عمرو الجويلي.

"كاتب وكتاب" (بلازا 1)

يشهد محور "كاتب وكتاب" في الـ 12 ظهرا ندوة "ثورة التعليم بالذكاء الاصطناعي" للدكتور محمد العزب، بمشاركة الدكتور خالد عبد الفتاح والدكتور خالد فرحون، وإدارة حسام أبو العلا. 

وفي الـ 2 مساءً، تستعرض ندوة "نصف حليم الآخر" للكاتب عادل السنهوري ملامح من حياة العندليب الأسمر، بمشاركة الدكتور أشرف عبد الرحمن، والدكتور محمد شبانة، والموسيقار هاني مهني، وإدارة سمية عبد المنعم. 

وفي الـ 4 عصرا، يتم تناول سيرة الموسيقار كمال الطويل للكاتب سعيد الشحات، بمشاركة المخرج خالد يوسف وزياد الطويل، وإدارة وائل السمري. 

بينما تخصص الساعة الـ 6 مساء لمناقشة مذكرات الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي "مع خالص تحياتي"، بمشاركة أمل عبد المنعم مدبولي، والدكتور سيد علي إسماعيل، والدكتور محمد سعيد محفوظ، وإدارة الدكتور عادل عوض.

