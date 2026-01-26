الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال الأسبوع الأول من فبراير

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
تشهد محافظة كفر الشيخ حالة من الترقب والاهتمام الواسع بين طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، مع تزايد معدلات البحث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب إسدال الستار على امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع إعلانها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2026 بعد الانتهاء من المراجعة النهائية واعتمادها رسميا من محافظ كفر الشيخ

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء آخر امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وسط حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية. 

وأكدت مصادر تعليمية مطلعة داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدأت فور انتهاء الامتحانات دون أي تاخير، وأضافت أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة كفر الشيخ من المتوقع إعلانها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2026 بعد الانتهاء من المراجعة النهائية واعتمادها رسميا من محافظ كفر الشيخ.

وشددت المصادر على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة كفر الشيخ تخضع لمعايير دقيقة تضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، كما أوضحت أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة كفر الشيخ ستحظى باهتمام خاص نظرا لاهميتها في تحديد مسار الطلاب التعليمي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أن تعليم كفر الشيخ يواصل التصحيح ويرفع درجة الاستعداد داخل الكنترولات بجميع الإدارات التعليمية وأشارت المديرية إلى أن تعليم كفر الشيخ يواصل التصحيح ويرفع درجة الاستعداد وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، مع التشديد على الدقة في تقدير الدرجات.

كما أكدت أن تعليم كفر الشيخ يواصل التصحيح ويرفع درجة الاستعداد لضمان خروج النتيجة في موعدها المحدد دون تاخير، وأضافت أن تعليم كفر الشيخ يواصل التصحيح ويرفع درجة الاستعداد مع تطبيق كامل لمعايير الشفافية والنزاهة.  

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الإدارات التعليمية الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ تعليمات وزارة التربية والتعليم

