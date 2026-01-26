الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دفعه من أعلى عقار بسبب موبايل، إحالة عاطل للجنايات بتهمة الشروع في قتل صديقه بالعمرانية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل صديقه بسبب خلافهما حول مبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة العمرانية لمحكمة الجنايات. 


البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين صديقين بسبب اقتراض أحدهما من الآخر مبلغا ماليا ورفض رده فأخذ المجني عليه منه هاتفه المحمول عنوة ضمانة حتى يسدد له المبلغ المالي فقام بدفعه من أعلى العقار مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة.


وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث الجيزة في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بالجيزة قسم شرطة العمرانية محكمة الجنايات أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

إحالة ربة منزل بتهمة الشروع في قتل سيدة بالطالبية للمحاكمة
ads

الأكثر قراءة

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

المعادن الأساسية تقفز مع هبوط الدولار، والنحاس يتجه نحو 13200 للطن

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

منتخب كرة اليد راحة اليوم من مباريات كأس الأمم الأفريقية

الذهب يستقر عند 7721 جنيها بالبورصة المصرية

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

اليوان الصيني يسجل 6.76 جنيهات في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

استقرار أسعار سبائك الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية