السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة ربة منزل بتهمة الشروع في قتل سيدة بالطالبية للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الطالبية بإحالة ربة منزل متهمة بالشروع في قتل أخرى بسبب مشاجرة نشبت بينهما داخل سيارة ميكروباص بمنطقة الطالبية للمحاكمة الجنائية. 

وكانت مباحث قسم شرطة الطالبية تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة داخل ميكروباص بين سيدتين وطعن إحداهما الأخرى بسلاح أبيض، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين سيدتين داخل ميكروباص بسبب خلافهما حول النزول فقامت إحداهما بطعن الأخرى في الصدر والأنف والظهر.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والقبض على المتهمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول  قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الطالبية منطقة الطالبية قسم شرطة الطالبية النيابة العامة أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

تجديد حبس ربة منزل بتهمة الشروع في قتل سيدة بالطالبية
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

طقس مشمس وهدوء حركة الأمواج والرياح في مطروح (صور)

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

السيسي: مصر تساوي بين جميع مواطنيها بلا تفرقة أو تمييز

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

السيسي: لم أستهدف دماء أحد منذ كنت وزيرا للدفاع.. والجماعات المتطرفة هي من بدأت

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية