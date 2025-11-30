شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة

18 حجم الخط

في إطار الرؤية الطموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تشهد البلاد تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير كافة الموانئ المصرية لتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية.

ويُعد ميناء السخنة أحد الركائز الأساسية للممر اللوجستي الحيوي "السخنة / الدخيلة"، والذي يأتي ضمن مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات.

ويهدف هذا المحور إلى ربط البحرين الأحمر والمتوسط، مما يعزز من قدرة مصر على استيعاب حركة التجارة العالمية وخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يشهد المشروع تقدمًا ملحوظًا، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بمحطة حاويات "هاتشيسون" بنسبة 100%، وتجري حاليًا أعمال البنية الفوقية الخاصة بها بوتيرة متسارعة، لتكون هذه المحطة أولى المحطات التي تدخل حيز التشغيل ضمن خطة التطوير الشاملة للميناء.

تبلغ المساحة الإجمالية للميناء 29 كيلومترًا مربعًا، وتتضمن أعمال التطوير إنشاء 5 أحواض جديدة، بالإضافة إلى 18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، مما يسمح باستقبال أكبر السفن العملاقة، كما سيتم إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كيلومتر مربع، وشبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا من الرصف الخرساني، وشبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

تعكف الدولة على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، بهدف زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

ويأتي مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة للحاويات بميناء السخنة في إطار المخطط الشامل ليصبح الميناء الأكبر على البحر الأحمر، حيث تم تخطيط موقعه العام ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية بكفاءة عالية.

يأتي التعاون مع أكبر التحالفات العالمية في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية، ويهدف هذا التعاون إلى ضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقتها التشغيلية، والتوسع في تجارة الترانزيت، تجسيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

